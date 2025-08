Após levar 20 facadas de ex-companheiro, mulher passa por cirurgias e segue internada

Vítima passou por cirurgias para reconstruir a orelha, que foi decepada ,e por procedimento de reconstrução dos tendões. Não há previsão de alta e ela pode ficar sem os movimentos do braço esquerdo

Após passar por três cirurgias, a vítima de uma tentativa de feminicídio registrada no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza, segue internada no Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. A mulher de 48 anos foi alvo de 20 perfurações a faca. O crime foi praticado pelo ex-companheiro da vítima, que não aceitava o fim da relação. Francisco Ricardo Damásio Oliveira foi preso pela Polícia Militar e está a disposição da Justiça.

A filha da vítima, que preferiu não se identificar, relatou que a mãe se relacionava há seis meses com Ricardo, mas que as atitudes dele demonstravam uma personalidade violenta e imprevisível. Conforme ela, o homem sempre discutia com a companheira por motivos banais e, após o crime, a jovem descobriu que a mãe era vítima de violência psicológica e física. A vítima teria escondido a situação dos parentes por medo.