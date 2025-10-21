Lajes do Frotinha da Messejana passarão por análise técnica após terceiro desabamento

Parte do teto do Frotinha da Messejana desabou na noite desta segunda-feira, 20 / Crédito: Arquivo pessoal

Depois do desabamento de parte do forro do Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira (Frotinha da Messejana) nessa segunda-feira, 20, a Secretaria da Infraestrutura (Seinf) de Fortaleza deve realizar uma análise técnica para identificar as intervenções necessárias nas lajes do edifício. Os serviços devem incluir a impermeabilização e melhorias no sistema de drenagem de águas pluviais da construção.

O incidente foi o terceiro desabamento do forro registrado desde a reinauguração do Hospital, em abril de 2024. Em setembro de 2024, parte do teto do Hospital desabou sobre duas técnicas de enfermagem. Uma delas foi atingida na cabeça e outra no ombro. Elas estavam repousando no momento do acidente. Em março de 2025, o forro também caiu e uma área do Hospital foi alagada durante fortes chuvas. A Defesa Civil chegou a interditar a unidade. Vídeos feitos por servidores e pacientes mostravam a água escorrendo pelo teto, especialmente por brechas nas fiações elétricas. Já o ocorrido na noite de segunda-feira, 20, atingiu o teto da sala de observação da traumatologia. Seis pacientes e acompanhantes estavam no espaço e precisaram ser realocados. Ninguém ficou ferido. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o forro cedeu após uma falha no dreno de um dos aparelhos de ar-condicionado. O reparo deve ser concluído em 72 horas. O órgão afirmou que os atendimentos não foram prejudicados.

VEJA VÍDEO Sindicato fará visita à unidade O diretor setorial de Saúde do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Fortaleza (Sindifort), Anderson Ribeiro, informou que após os incidentes anteriores, os reparos foram feitos, mas não seriam suficientes. “Era apenas um reboco muito simples. É um hospital novo, foi todo reformado, passou mais de cinco anos para ser entregue, e aí foi entregue dessa forma. Não é a primeira vez que acontece a mesma coisa, ou seja, é uma questão provavelmente no teto”, pondera Anderson.