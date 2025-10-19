Especial "Crimes na Capitania" mostra a violência do Ceará de 250 anos atrás

Dezoito livros com autos de querelas dos séculos XVIII e XIX estão no Arquivo Público do Ceará / Crédito: CLÁUDIO RIBEIRO

Histórias de violências cometidas no Ceará de dois séculos e meio atrás, de um Brasil regido sob as leis de Portugal. Este é o mote da reportagem especial "Crimes na Capitania", que O POVO+ publica em três episódios a partir desta segunda-feira, 20. De crimes sexuais a brigas pela retirada de cerca de uma propriedade. O defloramento de uma jovem sob a promessa de casamentos ou o furto de animais de criação. A disputa por um escravo ou o crime de morte por encomenda. As mulheres eram as vítimas que mais despontavam nos registros. Os crimes contra o patrimônio também tinham grande incidência.

O caso mais antigo encontrado é de 1777, a disputa de dois senhores por um escravo. Um deles denunciou o outro pelo "aliciamento" do jovem, que fugiu de volta para a casa do seu antigo dono. O sociólogo Marcos Alvarez, coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV/USP), destaca que os crimes daquele período mostram a sociedade violenta e a dificuldade de firmar um aparelho judicial eficiente. A dificuldade de acesso à Justiça era notória, principalmente pelas distâncias entre as vilas e a atuação itinerante de ouvidor e escrivão que colhiam os depoimentos dos querelantes.