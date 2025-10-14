Suspeito de expulsar moradores em comunidades de Fortaleza é preso

Suspeito de expulsar moradores em comunidades de Fortaleza é presoJosé Dumas Carneiro Filho é apontado como uma liderança da facção Massa. Testemunhas atribuíram a ele diversos crimes, incluindo extorsões e homicídios
Um homem apontado como chefe da facção criminosa Massa Carcerária nos bairros Cidade dos Funcionários e Cajazeiras, em Fortaleza, foi preso no final da tarde dessa segunda-feira, 13, por policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).
José Dumas Carneiro Filho, de 30 anos, é suspeito de ordenar variados crimes em comunidades como a Vila Cazumba, localizada na Cidade dos Funcionários. Entre os delitos atribuídos a ele estão ordens para expulsão de moradores, extorsões e homicídios.
Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), José Dumas era investigado pela Draco desde 2023, quando aportaram na unidade denúncias anônimas contra ele. Em 2024, moradores que haviam sido expulsos da Vila Cazumba compareceram à Draco e identificaram José Dumas como chefe da organização criminosa que age no local.
“Testemunhas e vítimas relataram que JOSÉ DUMAS (GORDO DA CJ) realizava ameaças e controlava o tráfico de drogas na área de Cajazeiras, região sob influência da facção Massa/TDN”, consta em outro trecho do APF.
“Os depoimentos de diversas pessoas apontam-no como responsável por conseguir e repassar armas para outros integrantes da facção, além de ser o mandante de expulsões e extorsões de moradores e ainda ser responsável por ordens de homicídio”.
José Dumas foi preso enquanto trafegava em um carro modelo Hyundai HB20S de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, para a Capital.
“As investigações, conduzidas pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), chegaram até o alvo após intercâmbio de informações com a Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz e com a 7ª Delegacia de Polícia Civil de Homicídios e Proteção à Pessoa”, informou em press release a Polícia Civil do Ceará (PC-CE).
Com José Dumas, um celular foi apreendido, que deve ter os dados extraídos e subsidiar novas investigações. Em audiência de custódia realizada nesta terça-feira, ele teve a prisão preventiva decretada.
Durante a audiência, o suspeito afirmou ter sido agredido pelos policiais que efetuaram a prisão, embora não tenham sido identificadas marcas de agressão em seu corpo. O juízo determinou a comunicação das acusações de agressão a órgãos que competem a apuração desse tipo de relato, como a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD).
