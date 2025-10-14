Suspeito de expulsar moradores em comunidades de Fortaleza é preso

Investigação foi conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Imagem meramente ilustrativa / Crédito: foto:divulgação/Polícia Civil

Um homem apontado como chefe da facção criminosa Massa Carcerária nos bairros Cidade dos Funcionários e Cajazeiras, em Fortaleza, foi preso no final da tarde dessa segunda-feira, 13, por policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

José Dumas Carneiro Filho, de 30 anos, é suspeito de ordenar variados crimes em comunidades como a Vila Cazumba, localizada na Cidade dos Funcionários. Entre os delitos atribuídos a ele estão ordens para expulsão de moradores, extorsões e homicídios.



José Dumas foi preso enquanto trafegava em um carro modelo Hyundai HB20S de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, para a Capital. “As investigações, conduzidas pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), chegaram até o alvo após intercâmbio de informações com a Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz e com a 7ª Delegacia de Polícia Civil de Homicídios e Proteção à Pessoa”, informou em press release a Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Com José Dumas, um celular foi apreendido, que deve ter os dados extraídos e subsidiar novas investigações. Em audiência de custódia realizada nesta terça-feira, ele teve a prisão preventiva decretada.