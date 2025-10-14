Prefeitura convoca 82 profissionais de saúde para o IJF; confira o edital

Foram convocados 75 enfermeiros, três fonoaudiólogos, dois cirurgiões de mão e dois médicos intensivistas para compor a equipe do IJF / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A Prefeitura de Fortaleza anunciou a convocação de 82 profissionais da saúde para atuar no Instituto Dr. José Frota (IJF). O chamamento, referente aos editais n° 23/2020 e nº 24/2020, foi publicado no Diário Oficial do Município na sexta-feira, 10.

De acordo com a Prefeitura, a chegada dos novos profissionais permite a ampliação de leitos, a formação de equipes multiprofissionais e o fortalecimento dos serviços especializados oferecidos à população. Câmara aprovou a criação de novos cargos para suprir necessidades institucionais do hospital Em setembro, a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou a criação de 76 cargos de provimento efetivo para o Instituto Dr. José Frota (IJF). O Projeto de Lei Complementar 0043/2025, de autoria do prefeito Evandro Leitão (PT), foi aprovado em sessão extraordinária, permitindo a criação de 75 vagas para enfermeiros e uma para fonoaudiólogo.

IJF: imenso em tamanho, história, números e no que representa para a saúde do Ceará; LEIA TAMBÉM Conforme mensagem do petista, que previu um impacto anual de pouco mais de R$ 8 milhões com a convocação para os novos cargos, a criação das vagas vêm "a fim de suprir as necessidades institucionais, respeitando o quantitativo da lotação global do quadro de pessoal, bem como a respectiva previsão orçamentária". Confira o cronograma de convocação: Comparecimento à junta médica Período: 13 a 17 de outubro

Local: Instituto de Previdência do Município (IPM) (Avenida da Universidade, 1940 - Centro)