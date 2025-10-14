Prefeitura convoca 82 profissionais de saúde para o IJF; confira o edital

Prefeitura convoca 82 profissionais de saúde para o IJF; confira o editalAo todo serão convocados 75 enfermeiros, três de fonoaudiólogos, dois cirurgiões de mão e dois médicos intensivistas
A Prefeitura de Fortaleza anunciou a convocação de 82 profissionais da saúde para atuar no Instituto Dr. José Frota (IJF).
O chamamento, referente aos editais n° 23/2020 e nº 24/2020, foi publicado no Diário Oficial do Município na sexta-feira, 10.
O edital de convocação dispõe o nome dos aprovados, os documentos que devem ser apresentados pelos profissionais, assim como o cronograma de comparecimento à junta médica.
Entre as categorias e a quantidade de vagas a serem preenchidas pelos convocados, estão: 75 enfermeiros, três fonoaudiólogos, dois cirurgiões de mão e dois médicos intensivistas.
De acordo com a Prefeitura, a chegada dos novos profissionais permite a ampliação de leitos, a formação de equipes multiprofissionais e o fortalecimento dos serviços especializados oferecidos à população.
Câmara aprovou a criação de novos cargos para suprir necessidades institucionais do hospital
Em setembro, a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou a criação de 76 cargos de provimento efetivo para o Instituto Dr. José Frota (IJF).
O Projeto de Lei Complementar 0043/2025, de autoria do prefeito Evandro Leitão (PT), foi aprovado em sessão extraordinária, permitindo a criação de 75 vagas para enfermeiros e uma para fonoaudiólogo.
IJF: imenso em tamanho, história, números e no que representa para a saúde do Ceará; LEIA TAMBÉM
Conforme mensagem do petista, que previu um impacto anual de pouco mais de R$ 8 milhões com a convocação para os novos cargos, a criação das vagas vêm "a fim de suprir as necessidades institucionais, respeitando o quantitativo da lotação global do quadro de pessoal, bem como a respectiva previsão orçamentária".
Confira o cronograma de convocação:
Comparecimento à junta médica
Período: 13 a 17 de outubro
Local: Instituto de Previdência do Município (IPM) (Avenida da Universidade, 1940 - Centro)
Entrega de documentação
Período: 13 a 17 de outubro
Local: Núcleo de Pessoal - Bloco Administrativo do Instituto Dr. José Frota (IJF) (Rua Barão do Rio Branco, 1816 - 2º andar - Centro)