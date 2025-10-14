Usuários de patinetes elétricos em Fortaleza podem ter reembolso de até R$ 30 mil em caso de acidentes

A empresa reforça que o seguro não cobre situações em que o usuário infringe regras de uso / Crédito: FERNANDA BARROS

Os patinetes elétricos ganharam espaço em Fortaleza como uma alternativa para pequenos trajetos. Contudo, desde que o serviço de micromobilidade foi regulamentado, em maio de 2025, têm aumentado os relatos de acidentes durante o uso dos veículos. Segundo a Jet, empresa responsável pelo aluguel de patinetes na Capital, usuários que se acidentarem podem ter direito a indenizações que variam de R$ 3 mil a R$ 30 mil, dependendo da gravidade. O porta-voz da Jet, Lincoln Silva, explica que todas as viagens contam com cobertura de seguro para acidentes. O benefício está incluído automaticamente no valor da corrida, com a opção de ampliar a proteção por meio de um plano pago: “O plano gratuito prevê reembolsos de despesas médico-hospitalares e odontológicas em até R$ 3 mil. Em caso de invalidez ou morte do condutor do patinete em até R$ 30 mil; além de responsabilidade civil”.

Já a modalidade paga oferece reembolso de despesas médico-hospitalares de até R$ 10 mil para o condutor e R$ 5 mil para terceiros. “No plano pago, há cobertura por invalidez ou morte do condutor em até R$ 30 mil e de terceiros em até R$ 10 mil, além de cobertura para danos ao patrimônio público ou privado (até R$ 1,5 mil) e a veículos de terceiros (até R$ 15 mil)”, detalha o porta-voz. A empresa reforça que o seguro não cobre situações em que o usuário infringe regras de uso. “Orientamos que ele guarde eventuais documentos que comprovam o acidente - incluindo eventual boletim de ocorrência - e acione a empresa”, informa Lincoln Silva. Segundo a operadora, não há prazo máximo para contatar o seguro, mas é indicado que os usuários procurem o quão breve informar sobre o acidente. Os usuários podem fazer contato com a Jet por meio do atendimento virtual 24h no aplicativo e também por e-mail ([email protected]), WhatsApp (11-91541-6915) e Telegram (@jetbr_apoio_bopt).

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), não há registros oficiais de acidentes envolvendo patinetes elétricos. O POVO também procurou o Instituto Doutor José Frota (IJF) e operadoras de planos de saúde, como a Hapvida, que afirmaram não ter dados específicos sobre casos nesse recorte. Já a Unimed Fortaleza não respondeu ao questionamento. O gerente de Operações e Fiscalização da AMC, André Luís Barcelos, explica que ainda há subnotificação dos acidentes: “Infelizmente, acidentes podem acontecer, e há uma subnotificação natural, já que muitas ocorrências envolvem pequenas quedas e não chegam a ser comunicadas [às autoridades].” Uma das vítimas recentes é Cirlene Felipe, 57, moradora do bairro Cocó. Ela se acidentou em setembro ao usar um patinete na estação da Praça Martins Dourado. Após algumas voltas na praça, ela iria seguir com a família para a ciclovia. “Meu marido, que estava comigo, diz eu provavelmente devo ter me confundido [com a direção]. Quando fomos dobrar na ciclovia, eu me desequilibrei e caí.”

De volta à unidade, Cirlene passou por novos exames de imagem. O diagnóstico apontou uma lesão cerebral na área da memória temporal. Até hoje, um mês após o acidente, Cirlene ainda não consegue se lembrar da maior parte do dia da queda. O contador José Feitosa, 39, também sofreu um acidente envolvendo os dispositivos. Ele conta que, também em setembro, pegou o patinete em uma praça no bairro Cidade 2000 e seguiu em direção ao trabalho da esposa, no bairro Cocó. “São cerca de oito quarteirões de distância. Fui pela ciclovia mas, próximo ao trabalho da minha esposa, ela acaba”, disse. O acidente aconteceu perto da rua César Fonseca, quando um carro estacionado saiu da vaga. “O carro bateu no patinete e eu acabei caindo na pista. Tive sorte que não vinha nenhum carro naquele momento, porque poderia ter acontecido algo bem mais grave.”