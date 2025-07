Orla da Beira Mar tem mais de cinquenta Carnaúbas mortas

O trecho compreende pouco mais de 1,6 km da orla / Crédito: FERNANDA BARROS

Considerada uma das orlas mais bonitas do Brasil, a Beira Mar, localizada na área litorânea de Fortaleza, se encontra com mais de cinquenta Carnaúbas (Copernicia prunífera) mortas em seu espaço paisagístico. O trecho compreende pouco mais de 1,6 km da orla. A obra de requalificação completou três anos em maio último. Em ordem aleatória, algumas plantas sem folhas podem ser observadas no início do trecho entre as avenidas Beira Mar e Rui Barbosa. Algumas árvores possuem o tronco seco e descascando.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA TAMBÉM | Três primeiros meses de 2025 registram quase o dobro de podas de árvores para o mesmo período de 2024 em Fortaleza A Carnaúba, também conhecida como Copernicia prunifera, uma espécie de palmeira da família Arecaceae, endêmica do semiárido da Região Nordeste. É árvore símbolo do Ceará e Piauí, sendo conhecida como “árvore da vida”. Botânico explica possível causa de doença em carnaúbas Orla da Beira Mar possui carnaúbas mortas Crédito: FERNANDA BARROS Moradores do entorno afirmam a falta de zelo da prefeitura Crédito: FERNANDA BARROS Foram contabilizadas, pelo menos, 50 Carnaúbas mortas no trecho que se inicia entre as avenidas Beira Mar e Rui Barbosa Crédito: FERNANDA BARROS

O botânico e técnico da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), Leonardo de Sousa Rodrigues, explica que inúmeras doenças podem afetar as Palmeiras, sejam elas nativas ou exóticas. “Ainda se tem poucos estudos sobre o que afeta essa espécie na nossa região. Porém, cada vez mais se observa algumas doenças que estão afetando alguma espécie do grupo, sendo a Carnaúba a mais vulnerável”. O botânico cita a “Doença de Bronzeamento Letal”, que vem afetando algumas espécies correlatas à Carnaúba do gênero Sabal, em locais como Estados Unidos e Caribe. Há uma preocupação da doença chegar ao Brasil.

“A doença é transmitida por um inseto que se alimenta da seiva e acaba contaminando partes do meristema apical da palmeira, que é fundamental para o crescimento das folhas. Acaba virando um efeito em escala, pois destrói o meristema e a planta perde a capacidade de formar novas folhas e fazer o processo de fotossíntese”, explica. Leonardo ressalta que apenas uma análise do tecido vegetal da planta traria informações mais precisas: “Podem ser situações correlatas, um fungo ou bactéria específicos”. A razão para a mortandade não ter afetado todas as plantas, segundo o botânico, é que algumas espécies podem ser mais suscetíveis ao patógeno e sofrer diretamente com os efeitos. “Ou pelo fato que não deu tempo do patógeno atingir os outros indivíduos".