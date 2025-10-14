Outubro verde: conheça o mês de prevenção e combate à sífilis

A doença é curável, através de medicação adequada / Crédito: Thiago Freitas/HGCC

Você já ouviu falar do Outubro Verde? Além das ações de combate ao câncer de mama, o mês de outubro também é dedicado à prevenção e diagnóstico da sífilis, uma das infecções mais antigas do mundo. A campanha busca alertar a população sobre os riscos da doença, que pode ser transmitida por meio de relações sexuais desprotegidas, de forma vertical (da mãe para o bebê durante a gestação) ou por transfusão de sangue. Embora seja uma doença curável, se não tratada, pode levar à morte.

LEIA TAMBÉM | Hospital César Cals inclui pais no tratamento contra a sífilis congênita Mas afinal, o que é a sífilis? A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) causada pela bactéria Treponema pallidum. A médica generalista Kízia Araruna explica que existem duas formas da doença: a adquirida e a congênita. A sífilis adquirida ocorre ao longo da vida por meio de relações sexuais desprotegidas, seja oral, vaginal ou anal. Já a sífilis congênita é transmitida de forma vertical, quando a mãe infectada passa a doença para o bebê durante a gestação. “O simples contato entre mucosas genitais — principal região de aparecimento das feridas — é suficiente para ocorrer a transmissão”, explica a médica.

Sintomas da doença Os sinais e sintomas da sífilis variam conforme o estágio da infecção, que se divide em três fases: Sífilis primária: conhecida como "cancro duro", geralmente se apresenta como uma ferida única no local de entrada da bactéria — pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca ou outros locais da pele. Normalmente é indolor e pode vir acompanhada de caroços na virilha. Surge entre 10 e 90 dias após o contágio.

Sífilis secundária: os sinais aparecem entre seis semanas e seis meses após a cicatrização da ferida inicial. Além das lesões, podem surgir manchas nas palmas das mãos e plantas dos pés, que não coçam. Sífilis terciária: é a fase mais grave e pode se manifestar entre um e 40 anos após a infecção inicial. Afeta a pele, ossos, coração e sistema nervoso, podendo levar à morte. Segundo Kízia, mesmo que os sintomas desapareçam sozinhos em qualquer fase, a doença permanece ativa no organismo e requer tratamento médico.