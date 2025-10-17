Moradores do Parque Del Sol denunciam aumento de furtos e arrombamentos de veículos

Furtos de veiculos voltam a assustar moradores do Parque Del Sol, em Fortaleza. / Crédito: Reprodução Leitor via WhatsApp

Moradores do bairro Parque Del Sol, em Fortaleza, têm denunciado o crescimento de furtos e arrombamentos de veículos na região, além da falta de patrulhamento policial. Imagens de câmeras de segurança enviadas ao O POVO mostram um casal chegando em um Renault Kwid branco e agindo de forma sorrateira e audaciosa: em poucos segundos, os suspeitos desativam o alarme de um carro e abrem o veículo sem barulho.

Em menos de dois minutos, eles retiram objetos do porta-malas de outro automóvel estacionado, por volta das 22 horas da última quarta-feira, 15.

Vítima relata recorrência e sensação de insegurança Uma das vítimas, que preferiu não se identificar, contou que esta foi a segunda vez, em menos de dois meses, que teve o carro furtado. Em ambas as ocasiões, os criminosos levaram o estepe e o macaco do veículo. “Percebi que o alarme não acionou. Pensei: ‘Não acredito, roubaram de novo’. Quando olhei, tinham levado o novo estepe que eu tinha acabado de comprar e uma cesta básica que estava no porta-malas”, relatou.