Moradores do Parque Del Sol denunciam aumento de furtos e arrombamentos de veículos

Moradores do Parque Del Sol denunciam aumento de furtos e arrombamentos de veículosAusência de patrulhamento e iluminação precária preocupam quem vive na região
Moradores do bairro Parque Del Sol, em Fortaleza, têm denunciado o crescimento de furtos e arrombamentos de veículos na região, além da falta de patrulhamento policial.
Imagens de câmeras de segurança enviadas ao O POVO mostram um casal chegando em um Renault Kwid branco e agindo de forma sorrateira e audaciosa: em poucos segundos, os suspeitos desativam o alarme de um carro e abrem o veículo sem barulho.
Em menos de dois minutos, eles retiram objetos do porta-malas de outro automóvel estacionado, por volta das 22 horas da última quarta-feira, 15.
Vítima relata recorrência e sensação de insegurança
Uma das vítimas, que preferiu não se identificar, contou que esta foi a segunda vez, em menos de dois meses, que teve o carro furtado. Em ambas as ocasiões, os criminosos levaram o estepe e o macaco do veículo.
“Percebi que o alarme não acionou. Pensei: ‘Não acredito, roubaram de novo’. Quando olhei, tinham levado o novo estepe que eu tinha acabado de comprar e uma cesta básica que estava no porta-malas”, relatou.
A moradora afirmou ainda que outros moradores também relataram casos semelhantes nas últimas semanas: “Uma amiga comentou que, no prédio dela, estavam alertando os moradores a evitarem estacionar em certas áreas do bairro, porque os furtos estavam se repetindo”.
Iluminação precária e falta de ronda policial agravam o problema
Além dos furtos, moradores apontam problemas de iluminação pública e ausência de rondas policiais, o que facilitaria a ação dos criminosos.
“A iluminação poderia ser reforçada, e a ronda policial deveria ser mais frequente. Mesmo que não resolva totalmente, isso intimida. Também seria importante tentar rastrear quem está cometendo esses furtos, porque é algo recorrente”, acrescentou a vítima.
O POVO solicitou posicionamento à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS). A matéria será atualizada quando houver retorno.