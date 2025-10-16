Fortaleza terá testes para sífilis nos terminais nesta sexta, 17

Com 3.500 casos de sífilis em 2025, Fortaleza terá testes rápidos nos terminais nesta sexta, 17Ação visa fortalecer a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da doença, com ênfase no enfrentamento da transmissão vertical da sífilis
Testes rápidos para sífilis serão ofertados à população em terminais de ônibus da Capital nesta sexta-feira, 17. Entre janeiro e setembro deste ano, foram registrados 3.557 casos de sífilis na Capital.
Do total de casos, 2.126 correspondem a sífilis adquirida — sendo 1.498 casos em homens e 628 em mulheres. Os casos da doença em gestantes atingiram o número de 1.018, e 413 são de sífilis congênita.
LEIA | Outubro verde: conheça o mês de prevenção e combate à sífilis
Ação, promovida pela Prefeitura de Fortaleza, visa fortalecer a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da doença, com ênfase no enfrentamento da transmissão vertical da sífilis, quando a infecção é passada da gestante para o bebê durante a gestação.
As atividades são promovidas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e incluem, além da testagem, orientações de prevenção e distribuição de preservativos à população.
“A testagem rápida, a distribuição de preservativos e o tratamento adequado nos postos de saúde são estratégias permanentes que fortalecem o combate à infecção. Quando levamos essas ações a diferentes espaços da Cidade, ampliamos o olhar e a vigilância para reduzir e até evitar novos casos”, explicou o assessor técnico da área de IST/Aids da SMS, Marcos Paiva, em nota à imprensa.
Sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) causada pela bactéria Treponema pallidum, transmitida por meio de relações sexuais desprotegidas ou pelo contato direto com lesões.
A infecção também pode ocorrer de forma congênita, quando a bactéria é transmitida da gestante para o bebê durante a gravidez, podendo causar complicações graves.
Conforme a SMS, para prevenir a doença é preciso que a paciente realize um pré-natal adequado. Todas as gestantes devem realizar o teste para sífilis pelo menos duas vezes: no primeiro e no terceiro trimestre da gestação.
Nos casos positivos, tanto a gestante quanto o parceiro sexual devem ser tratados e acompanhados para evitar a reinfecção. Quando o resultado é reagente, o caso é confirmado com exame laboratorial. A sífilis tem cura e o tratamento é ofertado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
O teste rápido está disponível gratuitamente nas unidades de saúde e o resultado é emitido em cerca de 30 minutos.
Serviço
Ação alusiva ao Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita
Quando: 17/10, das 9 às 16 horas
Onde: terminais de ônibus do Antônio Bezerra, Parangaba, Lagoa, Papicu, Siqueira, Messejana e Conjunto Ceará