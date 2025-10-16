Fortaleza terá testes para sífilis nos terminais nesta sexta, 17

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com 3.500 casos de sífilis em 2025, Fortaleza terá testes rápidos nos terminais nesta sexta, 17

Ação visa fortalecer a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da doença, com ênfase no enfrentamento da transmissão vertical da sífilis
Atualizado às
Testes rápidos para sífilis serão ofertados à população em terminais de ônibus da Capital nesta sexta-feira, 17. Entre janeiro e setembro deste ano, foram registrados 3.557 casos de sífilis na Capital.

Do total de casos, 2.126 correspondem a sífilis adquirida — sendo 1.498 casos em homens e 628 em mulheres. Os casos da doença em gestantes atingiram o número de 1.018, e 413 são de sífilis congênita.

Ação, promovida pela Prefeitura de Fortaleza, visa fortalecer a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da doença, com ênfase no enfrentamento da transmissão vertical da sífilis, quando a infecção é passada da gestante para o bebê durante a gestação.

As atividades são promovidas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e incluem, além da testagem, orientações de prevenção e distribuição de preservativos à população.

“A testagem rápida, a distribuição de preservativos e o tratamento adequado nos postos de saúde são estratégias permanentes que fortalecem o combate à infecção. Quando levamos essas ações a diferentes espaços da Cidade, ampliamos o olhar e a vigilância para reduzir e até evitar novos casos”, explicou o assessor técnico da área de IST/Aids da SMS, Marcos Paiva, em nota à imprensa.

Sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) causada pela bactéria Treponema pallidum, transmitida por meio de relações sexuais desprotegidas ou pelo contato direto com lesões.

A infecção também pode ocorrer de forma congênita, quando a bactéria é transmitida da gestante para o bebê durante a gravidez, podendo causar complicações graves.

Conforme a SMS, para prevenir a doença é preciso que a paciente realize um pré-natal adequado. Todas as gestantes devem realizar o teste para sífilis pelo menos duas vezes: no primeiro e no terceiro trimestre da gestação.

Nos casos positivos, tanto a gestante quanto o parceiro sexual devem ser tratados e acompanhados para evitar a reinfecção. Quando o resultado é reagente, o caso é confirmado com exame laboratorial. A sífilis tem cura e o tratamento é ofertado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O teste rápido está disponível gratuitamente nas unidades de saúde e o resultado é emitido em cerca de 30 minutos.

Serviço

Ação alusiva ao Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita
Quando: 17/10, das 9 às 16 horas
Onde: terminais de ônibus do Antônio Bezerra, Parangaba, Lagoa, Papicu, Siqueira, Messejana e Conjunto Ceará

