Fortaleza terá testes para sífilis nos terminais nesta sexta, 17

Imagem de apoio ilustrativo. As atividades são promovidas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e incluem, além da testagem, orientações de prevenção e distribuição de preservativos à população / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Testes rápidos para sífilis serão ofertados à população em terminais de ônibus da Capital nesta sexta-feira, 17. Entre janeiro e setembro deste ano, foram registrados 3.557 casos de sífilis na Capital. Do total de casos, 2.126 correspondem a sífilis adquirida — sendo 1.498 casos em homens e 628 em mulheres. Os casos da doença em gestantes atingiram o número de 1.018, e 413 são de sífilis congênita.

LEIA | Outubro verde: conheça o mês de prevenção e combate à sífilis Ação, promovida pela Prefeitura de Fortaleza, visa fortalecer a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da doença, com ênfase no enfrentamento da transmissão vertical da sífilis, quando a infecção é passada da gestante para o bebê durante a gestação. As atividades são promovidas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e incluem, além da testagem, orientações de prevenção e distribuição de preservativos à população. “A testagem rápida, a distribuição de preservativos e o tratamento adequado nos postos de saúde são estratégias permanentes que fortalecem o combate à infecção. Quando levamos essas ações a diferentes espaços da Cidade, ampliamos o olhar e a vigilância para reduzir e até evitar novos casos”, explicou o assessor técnico da área de IST/Aids da SMS, Marcos Paiva, em nota à imprensa.

Sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) causada pela bactéria Treponema pallidum, transmitida por meio de relações sexuais desprotegidas ou pelo contato direto com lesões. A infecção também pode ocorrer de forma congênita, quando a bactéria é transmitida da gestante para o bebê durante a gravidez, podendo causar complicações graves. Conforme a SMS, para prevenir a doença é preciso que a paciente realize um pré-natal adequado. Todas as gestantes devem realizar o teste para sífilis pelo menos duas vezes: no primeiro e no terceiro trimestre da gestação.