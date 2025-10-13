Dia do Servidor Público é feriado no Ceará? Entenda

Dia do Servidor Público cai em uma terça-feira este ano; confira se data é feriado no Ceará / Crédito: FERNANDA BARROS

O Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro (28/10), tem como objetivo homenagear e reconhecer o trabalho dos profissionais que atuam na administração pública. Em 2025, a data cairá em uma terça-feira.

A seguir, saiba se o Dia do Servidor Público é feriado no Ceará e entenda mais sobre a origem da data:



O Dia do Servidor Público é feriado no Ceará?

O Dia do Servidor Público não é feriado nacional, sendo considerado ponto facultativo. Isso significa que a liberação do expediente depende de cada órgão público, seja ele federal, estadual ou municipal.

No Ceará, o Governo do Estado costuma divulgar uma programação especial para os servidores da administração pública estadual durante o mês de outubro. É importante acompanhar os canais oficiais do governo para verificar se haverá expediente normal ou ponto facultativo em 2025.

