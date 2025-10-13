Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dia do Servidor Público é feriado no Ceará? Entenda

Dia do Servidor Público é feriado no Ceará? Saiba tudo sobre a data

Confira se o Dia do Servidor Público é feriado em Fortaleza e no Ceará e entenda sobre a origem da data, criada em 1938
Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Autor
Yasmin Louise Szezerbatz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro (28/10), tem como objetivo homenagear e reconhecer o trabalho dos profissionais que atuam na administração pública. Em 2025, a data cairá em uma terça-feira.

A seguir, saiba se o Dia do Servidor Público é feriado no Ceará e entenda mais sobre a origem da data:

O Dia do Servidor Público é feriado no Ceará?

O Dia do Servidor Público não é feriado nacional, sendo considerado ponto facultativo. Isso significa que a liberação do expediente depende de cada órgão público, seja ele federal, estadual ou municipal.

No Ceará, o Governo do Estado costuma divulgar uma programação especial para os servidores da administração pública estadual durante o mês de outubro.

É importante acompanhar os canais oficiais do governo para verificar se haverá expediente normal ou ponto facultativo em 2025.

História do Dia do Servidor Público

O Dia do Servidor Público é celebrado em 28 de outubro. A data foi instituída durante o governo de Getúlio Vargas, em 1943.

A escolha foi em homenagem ao dia em que o presidente decretou a lei que estabeleceu os direitos e deveres dos funcionários públicos, originalmente criada em 1938.

Mais tarde, o artigo 236 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, oficializou o dia 28 de outubro como o Dia do Servidor Público no Brasil.

Quais são os próximos feriados de 2025?

2025 ainda terá quatro feriados, dois deles cairá no final de semana; confira:

  • 2 de novembro (domingo): Finados
  • 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
  • 20 de novembro (quinta-feira) : Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (quinta-feira): Natal

