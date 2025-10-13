Dia do Servidor Público é feriado no Ceará? Entenda

Dia do Servidor Público é feriado no Ceará? Saiba tudo sobre a dataConfira se o Dia do Servidor Público é feriado em Fortaleza e no Ceará e entenda sobre a origem da data, criada em 1938
O Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro (28/10), tem como objetivo homenagear e reconhecer o trabalho dos profissionais que atuam na administração pública. Em 2025, a data cairá em uma terça-feira.
A seguir, saiba se o Dia do Servidor Público é feriado no Ceará e entenda mais sobre a origem da data:
O Dia do Servidor Público é feriado no Ceará?
O Dia do Servidor Público não é feriado nacional, sendo considerado ponto facultativo. Isso significa que a liberação do expediente depende de cada órgão público, seja ele federal, estadual ou municipal.
No Ceará, o Governo do Estado costuma divulgar uma programação especial para os servidores da administração pública estadual durante o mês de outubro.
É importante acompanhar os canais oficiais do governo para verificar se haverá expediente normal ou ponto facultativo em 2025.
História do Dia do Servidor Público
O Dia do Servidor Público é celebrado em 28 de outubro. A data foi instituída durante o governo de Getúlio Vargas, em 1943.
A escolha foi em homenagem ao dia em que o presidente decretou a lei que estabeleceu os direitos e deveres dos funcionários públicos, originalmente criada em 1938.
Mais tarde, o artigo 236 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, oficializou o dia 28 de outubro como o Dia do Servidor Público no Brasil.
Quais são os próximos feriados de 2025?
2025 ainda terá quatro feriados, dois deles cairá no final de semana; confira:
- 2 de novembro (domingo): Finados
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira) : Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal