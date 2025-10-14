Dia do Servidor Público 2025: o que fecha e abre em Fortaleza

Confira o que funciona em Fortaleza no Dia do Servidor Público 2025 / Crédito: Freepik

O Dia do Funcionário Público, comemorado tradicionalmente no dia 28 de outubro, foi antecipado no Ceará. De acordo com o calendário oficial do município, não é um feriado municipal, e sim, ponto facultativo. A liberação do expediente depende dos governos municipais, estaduais ou federais, com decretos.

Dia do Servidor Público: quem tem direito à folga?

A folga do dia 27 de outubro é restrita aos funcionários da administração pública. Foi estabelecido em 28 de outubro de 1943, por um decreto federal durante o governo do então presidente Getúlio Vargas. Entretanto, quem é servidor público e atua em serviços essenciais não terá folga. Entenda abaixo.

Dia do Servidor Público: o que funciona em Fortaleza? O governador Elmano de Freitas (PT) informou nesta terça-feira, 14, que fornecimento de água, forças de segurança (Polícia Militar, Polícia Civil, Pefoce e Corpo de Bombeiros) e atendimentos de saúde (hospitais, postos do Hemoce e Samu 192) funcionarão normalmente.