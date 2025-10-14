Dia do Servidor Público 2025: o que fecha e abre em Fortaleza

Dia do Servidor Público 2025: confira o que funciona em FortalezaData foi antecipada para 27 de outubro no Ceará; confira como será o funcionamento dos serviços públicos
O Dia do Funcionário Público, comemorado tradicionalmente no dia 28 de outubro, foi antecipado no Ceará. De acordo com o calendário oficial do município, não é um feriado municipal, e sim, ponto facultativo.
A liberação do expediente depende dos governos municipais, estaduais ou federais, com decretos.
As mudanças ocorrem somente para o público homenageado, ou seja, estabelecimentos particulares terão funcionamento normal.
A data também não deve interferir em equipamentos públicos que não funcionam nas segundas-feiras, já que o dia 27 de outubro será neste dia.
Entenda quem terá feriado e o que fecha em Fortaleza no Dia do Servidor Público.
Dia do Servidor Público: quem tem direito à folga?
A folga do dia 27 de outubro é restrita aos funcionários da administração pública. Foi estabelecido em 28 de outubro de 1943, por um decreto federal durante o governo do então presidente Getúlio Vargas.
Entretanto, quem é servidor público e atua em serviços essenciais não terá folga. Entenda abaixo.
Dia do Servidor Público: o que funciona em Fortaleza?
O governador Elmano de Freitas (PT) informou nesta terça-feira, 14, que fornecimento de água, forças de segurança (Polícia Militar, Polícia Civil, Pefoce e Corpo de Bombeiros) e atendimentos de saúde (hospitais, postos do Hemoce e Samu 192) funcionarão normalmente.
Os equipamentos culturais, estaduais e municipais, não terão funcionamento, pois não funcionam na segunda-feira, assim como as instituições de ensino públicas.
Já a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão para manutenção das redes de água e esgoto. Já as lojas de atendimento estarão fechadas durante o feriado, retornando as atividades na terça-feira, 28.
O órgão atenderá os clientes pela central telefônica (0800 275 0195), o aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) e por meio da Gesse, a assistente virtual da companhia, que atende a partir do site www.cagece.com.br.