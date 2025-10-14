Polícia Civil prende suspeito de matar mulher trans em Fortaleza

Pâmela Coelho foi encontrada morta em uma calçada do bairro Demócrito Rocha. Ela apresentava sinais de violência / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 20 anos foi preso suspeito de participação na morte de Pâmela Coelho, a mulher trans de 37 anos que foi encontrada sem vida na manhã de segunda-feira, 13, no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza.

O suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi localizado pelos policiais da 5ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (5ª DHPP) nesta terça-feira, 14, em uma residência do bairro Jardim América.

Ao lado de Pâmela, havia um pedaço de madeira, mas ainda não se sabe qual foi a arma utilizada no homicídio, o que deve ser elucidado em exame necroscópico.

Ela era moradora de Maranguape, município da Região Metropolitana de Fortaleza. O Núcleo da Diversidade Sexual de Maranguape divulgou nota de pesar e repúdio pela morte de Pâmela.

Na nota, a entidade cobrou justiça pelo homicídio, assim como manifestou solidariedade à família e amigos de Pâmela e desejou que a memória dela "inspire resistência, amor e transformação social".

