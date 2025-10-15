Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Motociclista morre após ser atropelado por caminhonete em Fortaleza

Motorista teria perdido o controle do veículo e atingido a vítima que morreu no local. Caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, 15
Autor Mirla Nobre
Mirla Nobre
Tipo Notícia

Um motociclista morreu após ser atropelado por uma caminhonete na rua Bem Aventurança, no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, 15, após o condutor do veículo de modelo Hilux perder o controle e colidir contra a motocicleta.

No impacto, a vítima e a motocicleta ficaram embaixo da caminhonete, que também subiu a calçada de uma residência na via. O condutor da moto, único ocupante do veículo, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) disse que atendeu a ocorrência e destacou o acidente, no entanto, não informou se o motorista da caminhonete foi detido ou socorrido diante do acidente.

O POVO procurou à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) para saber mais detalhes da ocorrência, assim como se o condutor foi detido e quais os procedimentos diante da morte do motociclista. A matéria será atualizada quando o órgão responder.

