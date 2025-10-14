PM é preso suspeito de crimes sexuais em hospital de Fortaleza

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PM da Reserva é preso suspeito de crimes sexuais em hospital de Fortaleza

Subtenente foi autuado após ser acusado de estar masturbando-se no banheiro da unidade de saúde, localizada no Centro da Capital
Um subtenente da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) foi preso em flagrante na noite dessa segunda-feira, 13, suspeito de estupro de vulnerável e importunação sexual. A prisão ocorreu em um hospital localizado no Centro de Fortaleza.

O POVO apurou que o PM é acusado de estar se masturbando em um banheiro da unidade de saúde, o que teria ocorrido na presença de menores de 14 anos. O nome dele não foi divulgado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Em nota, a corporação informou apenas que o militar tinha antecedentes criminais por estupro e que ele havia ingressado na reserva em 2021.

“Após o acionamento, o suspeito foi conduzido para a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca), unidade especializada da PCCE, onde foi autuado em flagrante e colocado à disposição da Justiça”, afirmou a PC-CE.

