Homem é preso por perseguir e invadir casa da ex-companheira em Cascavel

O suspeito teria começado a perseguir a vítima, de forma contínua, além de realizar violência psicológica e invadir o imóvel da mulher, no município de Cascavel, por não aceitar o fim do relacionamento
Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por suspeita de perseguir, ameaçar e invadir a casa da ex-companheira, uma mulher de 27 anos.

O crime e a captura aconteceram na quinta-feira, 9, no município de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, perseguição, violência psicológica e violação de domicílio contra a ex, de acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil do Ceará (PC/CE). 

O suspeito teria começado a perseguir a vítima, de forma contínua, além de realizar violência psicológica e invadir o imóvel da mulher, por não aceitar o fim do relacionamento, conforme constatado pela investigação policial.

Foi a própria vítima quem procurou os policiais civis do município para relatar o caso. A partir da denúncia, os agentes iniciaram as diligências com a finalidade de prender o suposto agressor.

Os policiais civis localizaram o homem no Centro de Cascavel e o conduziram para a delegacia, onde foi autuado e colocado à disposição da Justiça.

Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).

Rede de proteção e apoio a mulheres vítimas de violência

As vítimas de agressão doméstica podem ser acolhidas por Casas da Mulher que atuam com rede de proteção e atendimento humanizado às mulheres em situação de violência.

Além disso, cada Casa oferece às vítimas serviços como atendimento psicológico, jurídico e social, além de programas de capacitação e inclusão produtiva.

Informações e Denúncias:

  • Recepção: (85) 3108.2992 / 3108.2931 – Plantão 24h
  • Delegacia de Defesa da Mulher: (85) 3108.2950 – Plantao 24h, sete dias por semana
  • Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher: (85) 3108.2966 – Segunda a domingo (exceto feriados), 8h às 20h
  • Defensoria Pública: (85) 3108.2986 – Segunda a sexta, 8h às 17h
  • Ministério Público: (85) 3108. 2940 / 3108.2941 – Segunda a sexta, 8h às 16h
  • Juizado: (85) 3108.2971 – Segunda a sexta, 8h às 17h

