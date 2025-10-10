Homem é preso por perseguir e invadir casa da ex-companheira em Cascavel

Imagem de apoio ilustrativo. Homem foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, perseguição, violência psicológica e violação de domicílio contra ex-companheira / Crédito: FCO FONTENELE

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por suspeita de perseguir, ameaçar e invadir a casa da ex-companheira, uma mulher de 27 anos. O crime e a captura aconteceram na quinta-feira, 9, no município de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Foi a própria vítima quem procurou os policiais civis do município para relatar o caso. A partir da denúncia, os agentes iniciaram as diligências com a finalidade de prender o suposto agressor.

Os policiais civis localizaram o homem no Centro de Cascavel e o conduziram para a delegacia, onde foi autuado e colocado à disposição da Justiça. Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019). Rede de proteção e apoio a mulheres vítimas de violência As vítimas de agressão doméstica podem ser acolhidas por Casas da Mulher que atuam com rede de proteção e atendimento humanizado às mulheres em situação de violência.

Além disso, cada Casa oferece às vítimas serviços como atendimento psicológico, jurídico e social, além de programas de capacitação e inclusão produtiva.