Comerciante é preso suspeito de comprar 40 pacotes de café furtados

Duas pessoas foram presas em Fortaleza, na segunda-feira, 7, sendo uma por furto e outra por receptação. Uma delas teria furtado 40 pacotes de café e vendido o produto para uma segunda pessoa, um comerciante, que foi detido por receptação. O valor do material soma R$ 640.

Os dois passaram por audiência de custódia, tiveram as prisões em flagrante homologadas e foram soltos mediante o cumprimento das medidas cautelares, que envolvem o comparecimento na Central de Alternativas Penais.