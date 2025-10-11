Comerciante é preso suspeito de comprar 40 pacotes de café furtados

Comerciante é preso suspeito de comprar 40 pacotes de café furtadosO caso ocorreu em Fortaleza e o valor do material soma R$ 640
Duas pessoas foram presas em Fortaleza, na segunda-feira, 7, sendo uma por furto e outra por receptação. Uma delas teria furtado 40 pacotes de café e vendido o produto para uma segunda pessoa, um comerciante, que foi detido por receptação. O valor do material soma R$ 640.
Os dois passaram por audiência de custódia, tiveram as prisões em flagrante homologadas e foram soltos mediante o cumprimento das medidas cautelares, que envolvem o comparecimento na Central de Alternativas Penais.
Os suspeitos não devem se ausentar da comarca de Fortaleza, informa o documento obtido pelo O POVO. O juízo ainda determinou que o homem apontado por comprar o material fizesse o pagamento de uma fiança.
O POVO não divulga os nomes dos presos, pois os crime de furto e de receptação não são de grave ameaça.