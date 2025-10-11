Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Comerciante é preso suspeito de comprar 40 pacotes de café furtados

O caso ocorreu em Fortaleza e o valor do material soma R$ 640
Duas pessoas foram presas em Fortaleza, na segunda-feira, 7, sendo uma por furto e outra por receptação. Uma delas teria furtado 40 pacotes de café e vendido o produto para uma segunda pessoa, um comerciante, que foi detido por receptação. O valor do material soma R$ 640.

Os dois passaram por audiência de custódia, tiveram as prisões em flagrante homologadas e foram soltos mediante o cumprimento das medidas cautelares, que envolvem o comparecimento na Central de Alternativas Penais

Os suspeitos não devem se ausentar da comarca de Fortaleza, informa o documento obtido pelo O POVO. O juízo ainda determinou que o homem apontado por comprar o material fizesse o pagamento de uma fiança. 

O POVO não divulga os nomes dos presos, pois os crime de furto e de receptação não são de grave ameaça. 

 

