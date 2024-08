Turista do Piauí é morto a tiros no bairro Moura Brasil, em Fortaleza

O POVO apurou, a partir de fontes policiais, que eles estavam em Fortaleza para participar de um evento automotivo. Na volta para o hotel, o caminho indicado pelo GPS fez com que eles passassem pela comunidade 'Oitão Preto', no Moura Brasil.

Um turista do Piauí, identificado como Aldete Rogério Saldanha, 58, foi morto a tiros no bairro Moura Brasil, em Fortaleza, na noite dessa quarta-feira, 21, enquanto passava de carro pela região. Outras duas pessoas que estavam no veículo não se feriram.

Ainda durante a ocorrência, os outros dois ocupantes do carro correram pelas vielas da comunidade para se proteger. O veículo ficou com perfurações no vidro.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) afirma que realiza diligências para capturar os suspeitos de envolvimento no homicídio. O caso está a cargo da 4ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também estiveram presentes no local da ocorrência para a realização de levantamentos.