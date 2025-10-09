Professor que estava desaparecido é encontrado morto em Tianguá

Corpo do professor Gean Rodrigues Passos, de 41 anos, foi encontrado em uma região de difícil acesso na Zona Rural de Tianguá / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O professor Gean Rodrigues Passos, de 41 anos, que estava desaparecido desde segunda-feira, 6, foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira, 9, em Tianguá, município da Serra da Ibiapaba. Um adolescente de 17 anos, suspeito de envolvimento no assassinato, foi apreendido.

O corpo do professor foi encontrado em um desfiladeiro na região de Sítio da Marinema, na Zona Rural do município. Foi necessária a atuação do Corpo de Bombeiros para resgatar o corpo através de rapel.



Confira nota da SSPDS sobre o caso A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apreendeu, nesta quinta-feira (9), um adolescente suspeito de ato infracional análogo a um crime de homicídio, na cidade de Tianguá, Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do estado. A vítima, identificada como um homem, de 41 anos, estava desaparecida desde segunda-feira (6), e teve o corpo resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), nesta tarde, na localidade de Sítio da Marinema, zona rural do município. O adolescente, de 17 anos, foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Tianguá e colocado à disposição da Justiça.

Prefeitura decreta luto em homenagem ao professor Gean era professor de Matemática, já tendo trabalhado em diversas instituições de ensino da região da Serra da Ibiapaba. A Prefeitura de Tianguá decretou luto oficial de três dias. O decreto destaca que Gean, atualmente, era lotado na Secretaria de Educação de Tianguá, tendo exercido, entre outros, as funções de professor de Ensino Fundamental, diretor da Escola Antônio José da Rocha e integrado a Comissão Avaliadora da Secretaria. O decreto, assinado pelo prefeito Alex Nunes (PSB), cita que o professor "demonstrou, ao longo de sua trajetória no serviço público, zelo, dedicação, profissionalismo e elevado compromisso com a educação e o bem-estar da população tianguaense".