Procissão de Nossa Senhora de Fátima: bloqueios no trânsito

AMC fará mudanças no trânsito para a Procissão de Nossa Senhora de Fátima / Crédito: FERNANDA BARROS

Nesta segunda-feira, 13, será celebrada a última aparição de Nossa Senhora de Fátima, data tradicionalmente marcada por uma grande procissão pelas ruas de Fortaleza. Em razão do evento religioso, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) realizará uma operação especial de tráfego para organizar o fluxo de veículos e garantir a segurança dos participantes.



A AMC recomenda que motoristas e pedestres planejem seus deslocamentos com antecedência, evitem as vias bloqueadas e sigam as orientações dos agentes durante toda a operação. Procissão: rotas alternativas Para evitar congestionamentos, a AMC orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas: Sentido Bairro de Fátima/Aldeota: Avenida Luciano Carneiro e Rua Mário Mamede;

Sentido Aldeota/Bairro de Fátima: alça do viaduto da Avenida Aguanambi e Avenida Eduardo Girão. Procissão: transporte público A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) também fará ajustes nas linhas de ônibus que trafegam pelas vias afetadas, entre elas a Avenida 13 de Maio e as ruas Major Facundo, Clarindo de Queiroz e Barão de Aratanha.