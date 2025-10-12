Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Papa Leão XIV pede 'coragem' àqueles que trabalham para promover plano de paz para Gaza

Autor AFP
O papa Leão XIV pediu "coragem", neste domingo (12), aos que trabalham no plano de paz para Gaza, enquanto líderes mundiais se preparam para participar de uma cúpula na segunda-feira para discutir o fim do conflito. 

"O acordo para iniciar o processo de paz trouxe uma centelha de esperança à Terra Santa", disse o pontífice, nascido nos Estados Unidos, ao final da oração do Angelus de domingo. 

"Encorajo as partes envolvidas a prosseguirem corajosamente no caminho rumo a uma paz justa e duradoura que respeite as aspirações legítimas dos povos israelense e palestino", afirmou. 

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, presidirão uma cúpula na segunda-feira no balneário de Sharm el-Sheikh com o objetivo de pôr fim à guerra na Faixa de Gaza. 

Os líderes internacionais discutirão a implementação da primeira fase de um cessar-fogo, dois anos após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadeou uma contraofensiva israelense que matou mais de 67.000 palestinos.

"Dois anos de conflito deixaram morte e destruição por toda parte, especialmente nos corações daqueles que perderam brutalmente seus filhos, seus pais, seus amigos, tudo", disse o papa. 

Ele também pediu a Deus que nos ajude a "alcançar o que agora parece humanamente impossível: redescobrir que o outro não é um inimigo, mas um irmão a quem podemos olhar, perdoar e oferecer a esperança da reconciliação". 

O papa também falou de sua "dor" após as notícias de "novos e violentos ataques que atingiram várias cidades e infraestruturas civis na Ucrânia, causando a morte de pessoas inocentes, incluindo crianças". 

"Meu coração está com a população sofredora, que vive em angústia e privação há anos", afirmou, e pediu mais uma vez "o fim da violência".

Kiev afirma que os esforços diplomáticos para pôr fim à invasão russa na Ucrânia estagnaram nos últimos meses, em parte porque a atenção global se voltou para a guerra em Gaza. 

No sábado, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, instou Trump a negociar a paz na Ucrânia assim como no Oriente Médio, afirmando que, se o presidente americano conseguiu deter "uma guerra em uma região, certamente outras guerras também poderão ser detidas, incluindo a guerra da Rússia".

