IA: homem manipula imagens de mulheres e divulga em site adulto

Imagem ilustrativa. Homem foi indiciado pelo Polícia Civil do Ceará (PC-CE) / Crédito: divulgação/Polícia Civil

Um homem foi indiciado por divulgar fotos e vídeos íntimos falsos de mulheres com uso de Inteligência Artificial (IA) em Fortaleza. O suspeito de 27 anos compartilhava as imagens, sem consentimento das vítimas, em plataforma de conteúdo adulto. Conforme as investigações, o suspeito criou um perfil falso e publicava imagens e vídeos manipulados.