IA: homem manipula imagens de mulheres e divulga em site adulto

Homem usa IA para fazer nudes falsos de mulheres em Fortaleza e divulga em site adulto

Suspeito criou perfil falso em site de conteúdo adulto e publicava material das vítimas sem consentimento. Caso será encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público do Ceará (MPCE)
Mirla Nobre
Um homem foi indiciado por divulgar fotos e vídeos íntimos falsos de mulheres com uso de Inteligência Artificial (IA) em Fortaleza. O suspeito de 27 anos compartilhava as imagens, sem consentimento das vítimas, em plataforma de conteúdo adulto.

Conforme as investigações, o suspeito criou um perfil falso e publicava imagens e vídeos manipulados.

O homem criava o material a partir de fotografias reais de mulheres, coletadas em perfis públicos nas redes sociais, sem o conhecimento e permissão delas. Ao todo, foram identificadas oito mulheres, residentes na Capital, vítimas do suspeito.

Nas montagens, as roupas das vítimas eram digitalmente removidas, simulando nudez e os rostos das mulheres eram inseridos em vídeos pornográficos por meio de uso de inteligência artificial, com uso da técnica de “deepfake”.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) informou que, a partir das provas reunidas, o homem foi indiciado pelos crimes de registro não autorizado da intimidade sexual e divulgação de cena de sexo, nudez ou pornografia com montagem ou adulteração.

Os crimes estão previstos no Código Penal Brasileiro (CPB). A partir do indiciamento realizado pela autoridade policial, o caso será encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público do Ceará (MPCE).

