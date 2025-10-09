Postos de saúde de Fortaleza aderem à Campanha Nacional de Multivacinação 2025

O "Dia D" da multivacinação está agendado para o dia 18 de outubro / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A Prefeitura de Fortaleza anunciou, na manhã desta quinta-feira, 9, o início da Campanha Nacional de Multivacinação 2025, que começou no dia 6 de outubro e prossegue até o próximo dia 31. A iniciativa contempla todos os 134 postos de saúde da Capital, que realizam o atendimento de segunda-feira à sexta-feira, entre 7h30min e 18h30min.

Aos fins de semana e feriados, os postos Pio XII - Geraldo Madeira Sobrinho, no bairro São João do Tauape, e Maurício Mattos Dourado, no bairro Edson Queiroz, promovem a vacinação, das 8h30min às 16h30min. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp O “Dia D” da multivacinação está agendado para o dia 18 de outubro, entre 8h30min e 16h30min, em todos os postos de saúde de Fortaleza.

Para garantir a vacinação, basta apresentar um documento com foto e o número do Cadastro da Pessoa Física (CPF), pelo qual será possível consultar quais vacinas estão pendentes. Durante a campanha, todas as vacinas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) estarão disponíveis. Confira os imunizantes disponíveis no Calendário Nacional de Vacinação: