Como próteses gratuitas estão mudando a vida de pessoas após tratamento contra câncer

Divulgação/ Instituto Mais Identidade Uma bolinha vermelha no canto interno do olho chamou a atenção do operador de máquinas Lucas Soares da Silva, de 28 anos. Morador de Mauá (SP), ele buscou atendimento médico e após alguns exames o diagnóstico foi de um tumor. Para conter o avanço do câncer, ele passou por uma cirurgia. No entanto, três anos mais tarde os sinais voltaram a aparecer.

"Fiz novamente uma raspagem para a retirada do tumor. Mas ele sempre voltava. Entre 2014 e 2020 fiz quatro cirurgias", recorda Lucas. Em 2021, com o retorno da doença, o operador de máquinas recebeu a notícia de que teria que passar por uma nova cirurgia, dessa vez mais invasiva – era necessário fazer a retirada do globo ocular esquerdo para conter o avanço do câncer. "Foi um choque saber que eu perderia parte da visão. Além de tirar o olho, foi necessário fazer uma limpeza em toda a área em volta onde tinham células de câncer. Assim eu acabei perdendo parte da pálpebra também", conta. Lucas recorda que enfrentou diversas complicações médicas devido à cirurgia e que, em um primeiro momento, a questão estética não o afetou. Porém, sempre que saia de casa ele era alvo de olhares curiosos e até mesmo preconceituosos.

"Eu comecei a usar um tapa olho igual ao de pirata ou um tampão daqueles usados em cirurgia para não ficar tão evidente que eu não tinha um olho, mas as pessoas sempre ficavam me olhando", diz. No ano passado, Lucas começou a procurar por próteses que pudessem melhorar sua aparência, no entanto, por custar em torno de R$15 mil, ele desistiu da compra por não ter condições financeiras de arcar com esse custo. Foi então que, durante uma pesquisa na internet, ele conheceu o Instituto Mais Identidade, organização sem fins lucrativos que oferece próteses gratuitas a pacientes que enfrentam algum tipo de câncer na região do rosto e pescoço.

Arquivo Pessoal No ano passado, Lucas começou a procurar por próteses que pudessem melhorar sua aparência "Mandei mensagem para eles na página do Instagram, sem esperança, mas logo me retornaram. Em agosto minha prótese chegou. Ela é muito fácil de colocar, é só colar com uma espécie de adesivo próprio para ela. Hoje ando na rua e ninguém mais percebe que não tenho um olho", diz. Assim como Lucas, o funcionário público Emerson Aparecido da Silva, de 52 anos, também enfrentou um tumor no rosto que o deixou com sequelas. Em janeiro de 2023 ele foi diagnosticado com um câncer de pele e precisou passar por uma cirurgia no nariz para a retirada do tumor. "Começou com uma ferida semelhante a uma espinha que surgiu na ponta do nariz. Num primeiro momento, o médico indicou a drenagem na área, mas após alguns exames e consultas em outros profissionais fui diagnosticado com câncer e recebi a indicação cirúrgica", recorda.

Dois meses depois do diagnóstico, Emerson fez a retirada do tumor e perdeu grande parte da pele do nariz. Situação que mexeu com seu psicológico. "Eu não aceitava a perda do nariz, a cirurgia não mexeu apenas com a minha face, mas com meu emocional. Eu me isolei e evitei ter contato com as pessoas", recorda. A situação mudou quando Emerson foi encaminhado para o Instituto Mais Identidade, que confeccionou sua prótese facial. Como as estruturas ósseas da face de Emerson foram preservadas, ele recebeu uma prótese que se encaixa na região do nariz.