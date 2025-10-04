Vacinação antirrábica em Fortaleza ocorre neste sábado, 4

Iderlan de Castro Maia com o cachorro Maia no Dia D de vacinação antirrábica para cães e gatos no Polo de Lazer da Sargento Hermínio / Crédito: Samuel Setubal

A Prefeitura de Fortaleza deu início ao “Dia D” da vacinação antirrábica, na manhã deste sábado, 4. A ação deste sábado ocorre nas regionais de saúde 1, 3 e 5 e vacina os cães e gatos entre as 8 horas e as 17 horas, em mais de 111 pontos de vacinação, distribuídos em 28 bairros. Dia D de vacinação antirrábica para cães e gatos Crédito: Samuel Setubal Dia D de vacinação antirrábica para cães e gatos no Polo de Lazer da Sargento Hermínio Crédito: Samuel Setubal Carol Brasil, médica veterinária, no Dia D de vacinação antirrábica para cães e gatos no Polo de Lazer da Sargento Hermínio Crédito: Samuel Setubal Dia D de vacinação antirrábica para cães e gatos no Polo de Lazer da Sargento Hermínio Crédito: Samuel Setubal Dia D de vacinação antirrábica para cães e gatos no Polo de Lazer da Sargento Hermínio Crédito: Samuel Setubal Dia D de vacinação antirrábica para cães e gatos no Polo de Lazer da Sargento Hermínio Crédito: Samuel Setubal Dia D de vacinação antirrábica para cães e gatos no Polo de Lazer da Sargento Hermínio Crédito: Samuel Setubal Dia D de vacinação antirrábica para cães e gatos no Polo de Lazer da Sargento Hermínio Crédito: Samuel Setubal Silvio, acompanhado do gato Valente, em dia D de vacinação antirrábica Crédito: Samuel Setubal Dia D de vacinação antirrábica para cães e gatos no Polo de Lazer da Sargento Hermínio Crédito: Samuel Setubal Dia D de vacinação antirrábica para cães e gatos no Polo de Lazer da Sargento Hermínio Crédito: Samuel Setubal Dia D de vacinação antirrábica para cães e gatos no Polo de Lazer da Sargento Hermínio Crédito: Samuel Setubal Dia D de vacinação antirrábica para cães e gatos no Polo de Lazer da Sargento Hermínio Crédito: Samuel Setubal Dia D de vacinação antirrábica para cães e gatos no Polo de Lazer da Sargento Hermínio Crédito: Samuel Setubal Secretária da Saúde Riane Azevedo inicia o Dia D de vacinação antirrábica para cães e gatos no Polo de Lazer da Sargento Hermínio Crédito: Samuel Setubal Dia D de vacinação antirrábica para cães e gatos no Polo de Lazer da Sargento Hermínio Crédito: Samuel Setubal Dia D de vacinação antirrábica para cães e gatos no Polo de Lazer da Sargento Hermínio Crédito: Samuel Setubal Dia D de vacinação antirrábica para cães e gatos no Polo de Lazer da Sargento Hermínio Crédito: Samuel Setubal Dia D de vacinação antirrábica para cães e gatos no Polo de Lazer da Sargento Hermínio Crédito: Samuel Setubal

O público-alvo da vacinação são cães e gatos acima de 3 meses de vida, com exceções de fêmeas prenhes, animais doentes ou em recuperação. O imunizante garante a proteção por até 12 meses. Josete Malheiros, coordenador de Vigilância em Saúde de Fortaleza, destaca que os vírus possuem uma alta taxa de mutação genética, por isso a vacina precisa ser reaplicada anualmente. “A vacina deste ano já tentou identificar possíveis mutações gênicas que o vírus tenha sofrido do ano passado para cá. Com isso, a importância é justamente ter esse controle dentro de uma margem de segurança de imunização de rebanho dos animais domésticos que habitam conosco, principalmente os cães e os gatos”, explica.

A secretária ressalta também a política de vacinação para atender abrigos e pessoas que possuem muitos animais domésticos podem realizar o agendamento da imunização. Nesses casos, as equipes de saúde serão deslocadas aos domicílios para realizar o atendimento. Vacinação é a principal forma de prevenção contra a raiva Causada pelo vírus do gênero Lyssavirus, a raiva provoca inflamação no cérebro e, se não for tratada a tempo, quase sempre leva à morte. A doença é transmitida aos humanos pela saliva de animais infectados, através de mordidas, arranhões ou até mesmo lambidas. A vacinação é a estratégia mais eficaz de proteger tanto os animais quanto as pessoas.