Vacinação de países vizinhos também impacta o Brasil, diz Opas

“O que acontece no Brasil, um país maior, com intercâmbio e trocas comerciais muito fortes, com turismo, tem uma influência nos outros países das Américas e do mundo”, disse, durante coletiva de imprensa na sede do Ministério da Saúde, em Brasília.

“Mas o Brasil também está exposto ao que acontece em países vizinhos. Por isso, temos que colocar, no centro de nossas ações, também o multilateralismo. Esse enfoque permite aos países lutarem juntos contra perigos como as doenças imunopreveníveis e forcarem na proteção além das fronteiras”, completou Morales.

Para o representante da Opas, a campanha de multivacinação brasileira traz benefícios não apenas para a população local, mas também para outros países da região. “Estamos numa época em que, infelizmente, tem se instalado uma visão, em algumas pessoas e em parcelas da sociedade, em que a hesitação vacinal prevalece”, lembrou.



“Isso é algo contra o qual temos que lutar todos – mídias, organismos internacionais, ministérios, sociedade civil. Todos temos que voltar a pensar a importância de colocar evidências científicas e dados comprobatórios no centro da tomada de decisões. A nível coletivo, como em políticas públicas, mas também em tomadas de decisões a nível individual e das famílias.”