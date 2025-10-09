21% dos trabalhadores de Fortaleza levam de 30 minutos até 2 horas para chegar ao trabalho

Quase 10% dos fortalezences passam até 2 horas dentro do transporte público / Crédito: FERNANDA BARROS

Em Fortaleza, 21,25% das pessoas que vão de ônibus ao trabalho permanecem de meia hora a duas horas diariamente em deslocamento. Em número absolutos, isso representa mais de 170 mil pessoas. Números são do Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e apontam ainda que 28,41% dos trabalhadores que moram e trabalham na Capital utilizam o ônibus como principal meio de transporte.

Entre esses usuários, 11,73% passam de 30 minutos a 1 hora no trajeto dentro do coletivo, enquanto 9,52% afirmam gastar entre 1 e 2 horas. LEIA TAMBÉM | Negociação sobre ônibus em Fortaleza pode incluir ampliação de passe estudantil, diz líder

Os dados fazem parte da pesquisa “Deslocamentos para Trabalho e Estudo”. Segundo o IBGE, logo atrás do ônibus, o automóvel é o segundo meio de transporte mais usado pelos trabalhadores de Fortaleza, com 27,53% optando pelo veículo. A motocicleta aparece em seguida, utilizada por 13,75% da população ocupada da Capital — o equivalente a um em cada sete trabalhadores.

O percentual coloca Fortaleza como a 10ª capital do País com maior uso de moto para ir ao trabalho e a 3ª do Nordeste, atrás apenas de Teresina (27,99%) e João Pessoa (16,98%). Apesar disso, a capital cearense é a segunda do País com o maior número de pessoas que utilizam moto para ir ao trabalho, somando 110 mil usuários, atrás apenas de São Paulo, que lidera com 163 mil. Em contrapartida, outros 13,65% se deslocam a pé para o trabalho, e 7,13% utilizam bicicleta. Em comparação a outras capitais, é a 7ª em uso de bicicleta e a 2ª do Nordeste, superada apenas por Aracaju (SE), com 8,82%.

Motocicleta é o principal meio de transporte dos trabalhadores no Ceará No Ceará, considerando trabalhadores que atuam dentro do município de residência e também os que se deslocam para trabalhar fora, a motocicleta é o principal meio de transporte, utilizada por 31,46% da população ocupada. Em seguida, aparecem os deslocamentos a pé (19,93%), de automóvel (18,76%), de ônibus (15,44%) e de bicicleta (8,43%). O uso da motocicleta atinge níveis expressivos em algumas cidades cearenses. São João do Jaguaribe, município no Vale do Jaguaribe, lidera o ranking, com 70,71% dos trabalhadores utilizando o veículo para se deslocarem de casa para o trabalho. Tabuleiro do Norte, também no Vale do Jaguaribe, vem em seguida, com 67,88%, e Milhã, no Sertão Central, com 67,18%.