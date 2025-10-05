Granada explode próximo a viatura da PM em Fortaleza

Granadas são localizadas em residência no bairro Boa Vista, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Uma granada explodiu próximo a uma viatura do Comando Tático Motorizado (Cotam), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), nesse sábado, 4, no bairro Boa Vista, em Fortaleza. O caso aconteceu após policiais do Cotam serem acionados para prestar apoio a outra composição em uma ocorrência envolvendo artefato explosivo em uma residência na região.