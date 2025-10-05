Granada explode próximo a viatura da PM em Fortaleza

Granada explode próximo a viatura da PM em FortalezaCaso aconteceu nesse sábado, 4, no bairro Boa Vista. Ninguém ficou ferido na explosão
Uma granada explodiu próximo a uma viatura do Comando Tático Motorizado (Cotam), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), nesse sábado, 4, no bairro Boa Vista, em Fortaleza.
O caso aconteceu após policiais do Cotam serem acionados para prestar apoio a outra composição em uma ocorrência envolvendo artefato explosivo em uma residência na região.
Durante a ação, uma segunda granada explodiu. A PM informou, em nota, que não houve avarias na viatura e nem feridos. A corporação também informou que ninguém foi preso.
Informações preliminares apontaram que os artefatos teriam sido jogados por meio de um drone para atingir a viatura da PM no local. A corporação, no entanto, não confirmou essa informação.