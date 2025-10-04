Homem é morto a tiros em via pública em Fortaleza

Homem é morto a tiros em via pública em FortalezaVítima tinha 31 anos e já tinha passagens por roubos, tentativas de homicídios, ameaça e posse de drogas. PC-CE investiga o caso
Um homem de 31 anos foi morto a tiros em uma via pública no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. O crime aconteceu no início da tarde deste sábado, 4.
No local do crime, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação do caso.
Leia Mais | Bombeiro é preso suspeito de latrocínio contra motociclista na Aguanambi
Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima já respondia por roubos, tentativas de homicídios, ameaça e posse de drogas. Também ainda não há informações da motivação do crime.
Leia mais
Ainda segundo a pasta, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso por meio da 9ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Nenhum suspeito do crime foi preso até a publicação desta matéria.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
DHPP: (85) 3101 7474
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br