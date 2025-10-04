Homem é morto a tiros em via pública em Fortaleza

Imagem meramente ilustrativa. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) atenderam a ocorrência / Crédito: JULIO CAESAR/ O POVO

Um homem de 31 anos foi morto a tiros em uma via pública no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. O crime aconteceu no início da tarde deste sábado, 4. No local do crime, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação do caso.