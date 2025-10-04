Casal é morto a tiros dentro de imóvel em Itapipoca

Casal é morto a tiros dentro de imóvel em ItapipocaCrime aconteceu na manhã deste sábado, 4. Uma das vítimas chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde
Um casal foi morto a tiros na manhã deste sábado, 4, no município de Itapipoca, a 136,55 quilômetros de Fortaleza. O duplo homicídio aconteceu dentro de um imóvel particular.
As vítimas, um homem e uma mulher, ainda não foram identificadas formalmente. Ambas as mortes foram por disparo de arma de fogo. O homem morreu no local, já a mulher foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em uma unidade de saúde.
A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência e colheram indícios que vão auxiliar na investigação.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o duplo homicídio doloso, quando há intenção de matar.
A investigação está a cargo da Delegacia de Itapipoca, unidade da PC-CE. Nenhum suspeito do crime foi preso até o fechamento desta matéria.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Delegacia de Itapipoca: (88) 3673 7042
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br