Adolescente de 16 anos é morta a facadas dentro de residência em Caucaia

Uma adolescente de 16 anos foi morta a facadas na noite desse domingo, 5. O crime aconteceu dentro de uma residência no bairro Parque Soledade, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Conforme informações policiais, o namorado da vítima, também um adolescente de 16 anos, foi autuado em flagrante suspeito de ato infracional análogo ao crime de feminicídio.