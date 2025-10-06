Adolescente de 16 anos é morta a facadas dentro de residência em Caucaia

Adolescente de 16 anos é morta a facadas dentro de residência em CaucaiaCrime aconteceu na noite desse domingo, 5. Um adolescente, também de 16 anos, foi autuado em flagrante suspeito de ato infracional análogo ao crime de feminicídio
Uma adolescente de 16 anos foi morta a facadas na noite desse domingo, 5. O crime aconteceu dentro de uma residência no bairro Parque Soledade, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
Conforme informações policiais, o namorado da vítima, também um adolescente de 16 anos, foi autuado em flagrante suspeito de ato infracional análogo ao crime de feminicídio.
A vítima morreu no local, já o suspeito tentou tirar a própria vida. Ele foi socorrido para o Hospital Municipal de Caucaia e está sob escolta policial.
Leia Mais | Ceará tem pelo menos dois feminicídios por mês até maio de 2025; números ainda são subnotificados
No local do crime, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência e colheram indícios do crime.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que a investigação do crime está a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Caucaia, unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).
O Ceará registrou 35 feminicídios até agosto deste ano. Os dados são da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), contabilizados nesta segunda-feira, 6.
Segundo o levantamento, no período de oito meses, o Estado contabilizou a morte de duas adolescentes, sendo uma de 16 anos, em agosto, e outra, de 17, em julho. Os crimes foram registrados em Fortaleza. As vítimas foram mortas por disparo de arma de fogo.