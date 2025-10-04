Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dois homens são encontrados mortos com as mãos amarradas

Dois homens são encontrados mortos com as mãos amarradas em Fortaleza

Vítimas estavam com marcas de tiros no rosto e foram localizadas no bairro Siqueira, na manhã deste sábado, 4. A PC-CE investiga o duplo homicídio
Dois homens foram encontrados mortos na manhã deste sábado, 4, no bairro Siqueira, em Fortaleza. As vítimas, não identificadas formalmente, estavam com as mãos amarradas e com marcas de tiros no rosto.

Eles foram a óbito no local do crime. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação do duplo homicídio.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o duplo homicídio. O caso está a cargo da 2ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
DHPP: (85) 3101 7474
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

