Dois homens são encontrados mortos com as mãos amarradas em FortalezaVítimas estavam com marcas de tiros no rosto e foram localizadas no bairro Siqueira, na manhã deste sábado, 4. A PC-CE investiga o duplo homicídio
Dois homens foram encontrados mortos na manhã deste sábado, 4, no bairro Siqueira, em Fortaleza. As vítimas, não identificadas formalmente, estavam com as mãos amarradas e com marcas de tiros no rosto.
Eles foram a óbito no local do crime. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação do duplo homicídio.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o duplo homicídio. O caso está a cargo da 2ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
DHPP: (85) 3101 7474
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br