Diarista presa suspeita de furtar R$ 60 mil de residência é solta pela Justiça em Fortaleza

A mulher prestava serviços no local onde foi apontado o furto

De acordo com a decisão obtida pelo O POVO , a mulher teve a prisão em flagrante homologada durante a audiência. O juízo decidiu por medidas cautelares adversas a prisão.

Uma diarista presa suspeita de furtar mais de R$ 60 mil da residência , localizada em Fortaleza , onde prestava serviços, foi solta em audiência de custódia. O caso foi registrado nesta sexta-feira, 3.

Na decisão foi pontuada a realidade do "sistema penitenciário do Estado do Ceará, dominado por facções criminosas, a indicar que a Secretaria de Segurança Pública ainda não conseguiu promover políticas públicas para debelar, por completo, esta criminalidade organizada no interior dos estabelecimentos prisionais, é de se inferir, ponderando tal realidade com as circunstâncias acima e as condições pessoais".

Entre as medidas impostas, estava a de comparecer mensalmente a central de alternativas penais e proibição de contato com a vítima.

"Não se aproximar da residência da vítima e nem se aproximar ou manter qualquer tipo de contato com a vítima, devendo manter distância mínima de 500 metros", informou o órgão.

O POVO não usa a identificação da suspeita, pois o crime não foi de grave ameaça.