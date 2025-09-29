Adolescente é morto em intervenção policial e carros são incendiado em Amontada

Criminosos atearam a carros após morte de adolescente em intervenção policial em Amontada / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Após um adolescente morrer em intervenção policial, incêndios criminosos foram registrados na sexta-feira, 26, em Amontada, município do Vale do Curu. Dois homens de 18 e 19 anos foram presos e um adolescente de 16 anos foi apreendido suspeitos de envolvimento nas ações.

A morte por intervenção policial ocorreu na própria sexta, durante a tarde.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência em que homens armados estariam ameaçando moradores em uma residência na localidade de Lagoa do Juá.

Foi realizado um cerco policial, que resultou em um tiroteio. Um adolescente de 17 anos, que faria parte do grupo suspeito, foi baleado. Ele, que não teve a identidade divulgada, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos, informou a SSPDS.

Na ação policial, um homem de 30 anos, que também não teve o nome divulgado, foi preso. Ainda de acordo com a SSPDS, ele estava dando apoio aos criminosos que estariam ameaçando os moradores. Ainda foram apreendidas uma arma de fogo calibre 32 com 11 munições e uma motocicleta. Outros suspeitos, porém, conseguiram fugir.



A pasta, porém, informou que os suspeitos capturados foram localizados no bairro Buenos Aires no sábado, 27. Os maiores de idade foram identificados como: Pedro Cauê Araújo Marques e Joaquim Brendo Braga de Sousa.

"O trio foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Itapipoca, onde os homens foram autuados em flagrante com base no artigo 250 do Código Penal Brasileiro, que diz respeito a causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", afirmou em nota a SSPDS.

Já contra o adolescente foi lavrado ato infracional análogo ao mesmo crime. Todos eles tiveram a prisão em flagrante convertida em medidas cautelares e foram soltos pela Justiça.

