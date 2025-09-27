Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Motociclista é assassinado a tiros na avenida Aguanambi

Vítima tinha 42 anos e trabalhava como motociclista por aplicativo. Homicídio será investigado pela Polícia Civil
Atualizado às
Alexia Vieira
Um motociclista de 42 anos foi assassinado na tarde deste sábado, 27, na calçada de uma farmácia localizada no cruzamento entre as avenidas Domingos Olímpio e Aguanambi, no bairro José Bonifácio, em Fortaleza.

O POVO apurou que o homem atuava como motociclista por aplicativo e teria sido vítima de um assalto em uma rua próxima, enquanto estava trabalhando. Ele chegou até a calçada da farmácia e não resistiu. 

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Perícia Forense (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local da ocorrência para apurar as circunstâncias da morte.

As investigações serão conduzidas pela 5ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Colaborou Rafael Santana

