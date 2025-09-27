Motociclista é assassinado a tiros na avenida Aguanambi

Vítima tinha 42 anos e trabalhava como motociclista por aplicativo. Homicídio será investigado pela Polícia Civil

Um motociclista de 42 anos foi assassinado na tarde deste sábado, 27, na calçada de uma farmácia localizada no cruzamento entre as avenidas Domingos Olímpio e Aguanambi, no bairro José Bonifácio, em Fortaleza.

O POVO apurou que o homem atuava como motociclista por aplicativo e teria sido vítima de um assalto em uma rua próxima, enquanto estava trabalhando. Ele chegou até a calçada da farmácia e não resistiu.