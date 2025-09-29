Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Procurador do município de Aurora é morto a tiros

Vítima esteve em reunião com o prefeito do município horas antes do crime e teve imagens publicadas nas redes sociais
Jéssika Sisnando
O procurador José Nanda Bezerra foi morto a tiros na cidade de Aurora, distante 465 km de Fortaleza, durante a noite desta segunda-feira, 29. A vítima era procurador do município.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo O POVO mostram a vítima ferida, no entanto, Nanda não resistiu aos ferimentos.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que horas antes do crime o procurador do município havia se reunido com o prefeito de Aurora, Marconi Tavares, no gabinete da prefeitura, durante uma reunião de alinhamento. 

A Secretaria da Cultura e Turismo de Aurora se manifestou por meio de uma nota de pesar pelo falecimento do procurador.

"Grande incentivador da cultura cearense, defensor da banda de música Senhor Menino Deus e apoiador de importantes projetos culturais, como as históricas encenações da Paixão de Cristo. Nesse momento nos solidarizamos com familiares, amigos e toda a comunidade rogando a Deus que conforte todos", divulgou a nota. 

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar do Ceará estão em diligências relacionadas a ocorrência de lesão corporal. De acordo com o órgão, a vítima não foi identificada formalmente e foi socorrida a uma unidade hospitalar. 

