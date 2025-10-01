Fiéis lotam carmelo em Fortaleza para festejos de Santa Teresinha

Fiéis lotam carmelo no Dias Macedo para celebrar Santa Teresinha do Menino JesusLocal recebeu missa em homenagem ao dia de Santa Teresinha, celebrado neste 1° de outubro; "bênção das rosas" cresce continua como tradição do festejo
Centenas de fiéis lotaram o Carmelo Santa Teresinha, no bairro Dias Macedo, em Fortaleza, para celebrar o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, nesta quarta-feira, 1°. O local recebeu missa presidida pelo arcebispo da Capital, dom Gregório Paixão e manteve a tradicional "bênção das rosas", característica dos festejos.
Os preparativos para a missa começaram desde cedo, com distribuição das rosas e venda de objetos religiosos.
Às 8h30min, horário em que a celebração eucarística começou, os devotos já se apertavam dentro da igreja, nos jardins, onde foi colocado um telão com imagens do presbitério, e até mesmo fora do Carmelo, tudo para participar dos festejos.
Durante toda a missa, foram destacados os valores de simplicidade e sacrifício que levaram Santa Teresinha a ser canonizada pela igreja católica. Para Dom Gregório, a dedicação para as coisas simples da vida e a perseverança de conquistas na fé é o que faz os católicos tão próximos da figura sagrada.
"Vejo que as pessoas gostariam de fazer essa via ao longo da vida. Apesar das dificuldades, encontrar a paz. As pessoas se sentem muito próximas de Santa Teresinha por causa disso. O grande milagre que as pessoas querem na vida não é algo extraordinário, é o milagre de ter calma no coração, serenidade, a capacidade de conviver bem, transmitir amor e ver sua família restaurada", afirma o arcebispo.
Para os fiéis a data é uma oportunidade de agradecer às bênçãos alcançadas com a ajuda da Santa ao longo do ano e pedir novas intercessões. Maior a cada ano, a festa tem atraído até quem não é devoto de Santa Teresinha, mas segue a fé católica.
Esse foi o caso de Virlene Pereira, 64, e Rita Serra, 85, que vieram do Maranhão para o festejo de outro santo, São Miguel Arcanjo, ficaram sabendo que haveria missa de Santa Teresinha nessa quarta e decidiram participar.
"Linda, linda, linda. Tudo muito bom. Já conhecia, mas é a primeira vez que a gente está vindo aqui nessa missa. Foi bom demais. Creio que vou receber minhas graças", conta Virlene.
Fiéis mantém tradição das rosas na festa de Santa Teresinha
A tradicional "bênção das rosas" tem ganhado cada vez mais força na festa de Santa Teresinha. Ao final da missa, os padres abençoam flores levadas pelos fiéis, em simbologia às graças que pretendem alcançar.
O costume se baseia em uma promessa feita por Santa Teresinha ainda em vida, de que após subir aos céus em sua morte, derramaria uma enorme chuva de rosas e bênçãos sobre aqueles que estão na terra. Ano após ano, os fiéis comparecem à missa portando uma ou mais rosas (alguns até ramalhetes e buquês), em forma de estreitar o laço com a Santa e pedir novas bençãos
"Sou devota e venho de ano em ano. Ganhei essa rosa hoje [para a bênção]. Santa Teresinha é tudo de bom para mim", relata Aparecida Carvalho, 63, uma das fiéis presentes na missa.
A festa também marca uma das poucas vezes em que as freiras da Ordem dos Carmelitas Descalços do Carmelo Santa Teresinha têm contato com o mundo externo. Em parte predominante do ano, as irmãs permanecem em clausura dedicando-se à oração, estudo e trabalho.
Entre as carmelitas que saíram da clausura nesta quarta-feira esteve irmã Teresinha, que junto a outras freiras conversou com os fiéis por uma grade colocada em um dos cômodos da igreja. A freira destacou o crescimento da festa e como ela demonstra o forte vínculo entre a Santa e seus devotos.
"É sempre um carinho de Deus, um carinho de Santa Teresinha, não só para a igreja, mas também para nós que vivemos essa espiritualidade. Ver esse amor, essa paixão, esse carinho das pessoas por Santa Teresinha é uma coisa que realmente mexe com a gente", conta a freira.
