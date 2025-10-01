Padroeira das missões, dos floristas e dos professores, ela é um exemplo de fé e simplicidade

Ela deixou um legado espiritual profundo, baseado no chamado “caminho da infância espiritual”, marcado pela confiança, humildade e entrega total a Deus nas pequenas coisas do dia a dia. Sua devoção é reconhecida pela Igreja Católica, que a canonizou em 1925. Mais tarde, em 1997, foi proclamada “Doutora da Igreja” pelo Papa João Paulo II, sendo uma das poucas mulheres a receber esse título.

O Dia de Santa Teresinha é celebrado em 01 de outubro. Conhecida como a padroeira das missões, dos floristas e dos professores, ela é um exemplo de fé e simplicidade para os fiéis. Também chamada de Santa Teresinha do Menino Jesus ou Santa das Rosas, ela nasceu em 1873, na França, e morreu ainda jovem, aos 24 anos, vítima de tuberculose.

A seguir, confira 3 orações para o Dia da Santa Teresinha!

Pai do Céu que sois Deus, tende piedade de nós

Santíssima Trindade que sois um só Deus

S. Elias, profeta

S. Alberto de Jerusalém

Nossa mãe, Santa Teresa de Jesus

Nosso pai, São João da Cruz

S. Teresa do Menino Jesus e da Santa Face, rogai por nós

S. Teresinha, enlevo do Pai do Céu

S. Teresinha, identificada com Cristo

S. Teresinha, abrasado no amor do Espírito Santo

S. Teresinha, curada pelo sorriso de Maria

S. Teresinha, pérola do Carmo

S. Teresinha, amor no coração da Igreja

S. Teresinha, S. Teresinha, dom de Deus ao mundo

S. Teresinha, brinquedo do Menino Jesus

S. Teresinha, apaixonada pela face de Jesus

S. Teresinha, santificada no sangue de Jesus

S. Teresinha, que escolheu tudo o que Jesus queria

S. Teresinha, sorriso de Deus nesta Terra

S. Teresinha, rosa desfolhada aos pés do Divino Mestre

S. Teresinha, entregue ao Amor Misericordioso

S. Teresinha, filha admirável de S. Teresa de Jesus

S. Teresinha, filha e discípula de S. João da Cruz

S. Teresinha, de mãos vazias diante de Deus

S. Teresinha, que nada recusou a Deus

S. Teresinha, inflamada pelo amor da Eucaristia

S. Teresinha, irmã e amiga dos sacerdotes

S. Teresinha, sentada à mesa dos pecadores

S. Teresinha, devorada pela sede de salvação dos irmãos

S. Teresinha, doutora da Igreja

S. Teresinha, modelo de juventude

S. Teresinha, nossa irmã e intercessora

Todos os Santos e Santas do Carmo

Todos os Santos e Santas do Carmo

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos Senhor

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor

Ó Deus Todo-poderoso e eterno, que abris as portas do Vosso Reino aos pequeninos e aos humildes. Concedei-nos a graça de seguirmos os passos da nossa irmã S. Teresa do Menino Jesus e da Santa Face pelo caminho pequenino da confiança que ela nos assinalou e pelo qual ele nos deseja conduzir. E assim, pela sua oração e pela sua sabedoria alcançaremos a revelação da Vossa glória. Por Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

Para resolver um problema de difícil solução, reze esta oração durante 9 dias.

2. Oração para obter uma graça

Ó, Santa Teresinha do Menino Jesus, modelo de humildade, de confiança e de amor! Do alto dos céus, despeje sobre nós estas rosas que levas em teus braços: a rosa da humildade para que vençamos nosso orgulho e aceitemos o jugo do Evangelho; a rosa da confiança para que nos abandonemos à vontade de Deus e descansemos em Sua Misericórdia; a rosa do amor para que, abrindo nossas almas sem medida à graça, realizemos o único fim para o qual Deus nos criou à sua imagem: Amar-lhe e fazer-lhe amar. Tu que passas teu Céu fazendo o bem na Terra, ajuda-me nesta necessidade e concede-me do Senhor o que te peço, se for para glória de Deus e para o bem de minha alma. Amém.

3. Oração à Santa Teresinha pela santificação dos sacerdotes

Ó Jesus, Sacerdote Eterno, guardai os Vossos sacerdotes no Vosso Sagrado Coração, onde nada de mal lhes possa acontecer, conservai imaculadas as suas mãos ungidas, que tocam todos os dias o Vosso sagrado Corpo.

Conservai imaculado os seus lábios, diariamente, tingidos com o Vosso Preciosíssimo Sangue. Conservai os seus corações, que selastes com o sublime Sacramento da Ordem, puros e livres de todo o terreno. Que o Vosso amor os proteja e os preserve do contágio do mundo. Abençoai os seus trabalhos apostólicos com abundantes frutos. Fazei que as almas confiadas aos seus cuidados e direção sejam a sua alegria na Terra e formem no Céu a sua gloriosa e imperecível coroa. Amém.