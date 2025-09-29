Ginásio Paulo Sarasate celebra 54 anos com esporte e lazer para idosos

Programação especial em alusão ao Setembro Prata e aos 54 anos do Ginásio Paulo Sarasate. A iniciativa contou com aulão de ritmos e as palestras Setembro Prata e Envelhecimento Ativo e Saudável, reforçando a promoção da qualidade de vida da pessoa idosa / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Palco de eventos esportivos, culturais e históricos, o Ginásio Paulo Sarasate completou 54 anos desde sua inauguração, em 24 de setembro de 1971. Em alusão à data, a Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza (Secel) promoveu, nesta segunda-feira, 29, uma programação especial com aulão de ritmos e palestras. A construção do ginásio iniciou ainda em 1963, na gestão do então prefeito Murilo Borges (1963 - 1967), tendo sido inaugurado oito anos depois, durante a gestão do prefeito Vicente Fialho (1971 - 1975). O equipamento foi batizado em homenagem ao ex-governador do Ceará, Paulo Sarasate Ferreira Lopes (1955 - 1958).

Natural de Campina Grande, na Paraíba (PB), Francisca Dias Lopes, 64, chegou à Fortaleza em 1981. A ideia inicial era ficar apenas duas semanas na cidade. “Esses 15 dias me renderam até hoje. Arranjei um namorado, noivei, casei e fiquei vários anos morando na Água Fria (atual bairro Edson Queiroz), depois vim para o (bairro) Bom Jardim, onde moro até hoje”, compartilha aos risos. À época, a efervescência cultural de Fortaleza, que tinha o Ginásio Paulo Sarasate como um de seus grandes palcos, contribuiu para a paixão pela Capital.

“Eu cheguei aqui em 1981. No ano de 1982, eu vi um baile de Carnaval. Eu tinha 18 anos e foi o melhor Carnaval da minha vida. Era um baile público que o prefeito fazia aqui. Em 1983, eu vi um show da banda Blitz aqui, também maravilhoso”, relembra. Entre os mais jovens, a memória também segue viva. Aos 47 anos, o profissional de Educação Física e doutor em Fisiologia, Welton Godinho, foi um dos palestrantes convidados para conversar com o público sobre Envelhecimento Saudável e Ativo. Ele recorda as várias partidas de futsal disputadas no equipamento. “Aqui é histórico. Eu mesmo joguei várias partidas de futsal aqui. Eu estava subindo e tendo aquela nostalgia”, pontua.

Para Godinho, a existência e o fortalecimento de equipamentos como o Ginásio Paulo Sarasate contribuem para a melhoria de outras demandas sociais urbanas. “Quanto mais espaços como esse, a gente reduz criminalidade, a gente deixa a cidade mais bonita”, defende. Titular da Secel, Anderson Pinheiro destaca que o ginásio é um espaço que vai além do esporte. “Já sediamos vários espetáculos como shows, eventos religiosos, e de todas as naturezas; como também o esporte, que é a casa do Paulo Sarasate”. O secretário destacou ainda que, a partir do dia 4 de outubro, o equipamento vai receber a Taça Brasil sub-18. “Vamos estar com 15 estados jogando futsal na nossa casa e daí para lá muita novidade vai vir para o esporte fortalezense”, declarou.