Outubro Rosa: 500 mamografias gratuitas serão ofertadas em Fortaleza

Outubro Rosa: 500 mamografias gratuitas serão ofertadas em FortalezaOs exames serão realizados no Centro de Imagem da Associação Nossa Casa de Apoio à Pessoas com Câncer. Já é possível realizar agendamento por formulário
Mulheres a partir de 40 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social, com dificuldade de acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS) e risco elevado para desenvolver o câncer de mama, podem se beneficiar com as 500 mamografias gratuitas, que serão disponibilizadas a partir de 7 de outubro, em Fortaleza.
Os exames serão realizados no Centro de Imagem da Associação Nossa Casa de Apoio à Pessoas com Câncer, localizado na rua Francisco Calaça, no bairro Álvaro Weyne, na Capital.
Agendamento já está disponível pelo formulário de inscrição.
No dia do procedimento, o pedido médico será requisitado. Com o apoio do Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio), os casos suspeitos terão acompanhamento no ambulatório de mastologia, análise clínica e encaminhamento para demais trâmites.
A oferta se dará dentro da campanha do Outubro Rosa, mês escolhido para alertar sobre a doença oncológica mais comum entre o gênero feminino.
Além da Associação Nossa Casa e do Crio, a rede Libbs Farmacêutica, a Organização Não Governamental (ONG) Américas Amigas e a clínica Fort Imagem também estarão como suporte.
"Queremos beneficiar centenas de mulheres com exames de rastreamento e, quando houver indicação médica, garantir também os procedimentos complementares necessários para o diagnóstico da doença", explica Daniele Castelo Branco, gestora da associação.
Segundo o Panorama do Câncer de Mama no SUS, o Ceará é o estado do Nordeste com a maior proporção de diagnósticos tardios e registra cobertura mamográfica de apenas 12%.
“Nosso objetivo é assegurar uma avaliação completa dos casos suspeitos em até 30 dias. Dessa forma, garantimos o acesso ao resultado conclusivo, que ainda representa um dos principais gargalos da linha de cuidado do câncer”, reforça Daniele.
As vagas são limitadas e o preenchimento do cadastro não garante a marcação do exame.
Saiba a prioridade para as mamografias
A ação prioriza exames para mulheres que atendam aos seguintes critérios:
- Critérios médicos
Idade acima dos 40 anos;
Histórico de câncer precoce de mama ou ovário em parentes de primeiro grau (mãe, pai, irmão, irmã, filho e filha);
Não ter prótese mamária estética;
Sentir nódulo ou caroço na mama ou axila.
- Critérios sociais
Receber algum auxílio do Governo;
Não ter realizado mamografia no último ano.
Sobre a Associação Nossa Casa de Apoio à Pessoas com Câncer
A Associação Nossa Casa de Apoio à Pessoas com Câncer tem como missão oferecer acolhimento, assistência social e cuidados de saúde de forma humanizada, promovendo ações de prevenção e conscientização para a comunidade cearense.
Fundada em 2004, a Nossa Casa é uma organização sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública estadual e detentora da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (Cebas).
Serviço
Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio)
Onde: rua Francisco Calaça, 1300, bairro Álvaro Weyne - Fortaleza (CE)
Quando: a partir de 7 de outubro
Instagram: @associaçãonossacasa
Telefone: (85) 99690-0506
Inscrições: cadastro para mamografia, por meio de formulário Google