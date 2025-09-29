Outubro Rosa: 500 mamografias gratuitas serão ofertadas em Fortaleza

Mulheres podem preencher formulário para concorrer às 500 mamografias gratuitas, que ocorrerão a partir de 7 de outubro, em Fortaleza / Crédito: Samuel Setubal

Mulheres a partir de 40 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social, com dificuldade de acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS) e risco elevado para desenvolver o câncer de mama, podem se beneficiar com as 500 mamografias gratuitas, que serão disponibilizadas a partir de 7 de outubro, em Fortaleza. "Uma família disse 'sim' e me salvou", diz homem que recebeu pulmão; CONHEÇA



Os exames serão realizados no Centro de Imagem da Associação Nossa Casa de Apoio à Pessoas com Câncer, localizado na rua Francisco Calaça, no bairro Álvaro Weyne, na Capital.

Além da Associação Nossa Casa e do Crio, a rede Libbs Farmacêutica, a Organização Não Governamental (ONG) Américas Amigas e a clínica Fort Imagem também estarão como suporte. "Queremos beneficiar centenas de mulheres com exames de rastreamento e, quando houver indicação médica, garantir também os procedimentos complementares necessários para o diagnóstico da doença", explica Daniele Castelo Branco, gestora da associação. Segundo o Panorama do Câncer de Mama no SUS, o Ceará é o estado do Nordeste com a maior proporção de diagnósticos tardios e registra cobertura mamográfica de apenas 12%.

“Nosso objetivo é assegurar uma avaliação completa dos casos suspeitos em até 30 dias. Dessa forma, garantimos o acesso ao resultado conclusivo, que ainda representa um dos principais gargalos da linha de cuidado do câncer”, reforça Daniele. As vagas são limitadas e o preenchimento do cadastro não garante a marcação do exame. Saiba a prioridade para as mamografias A ação prioriza exames para mulheres que atendam aos seguintes critérios: