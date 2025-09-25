Organização criminosa é investigada por adulterar contas na Uber

Editora-adjunta do Portal O POVO Online

O sistema antifraude da plataforma detectou os problemas de fraude, que repassou os dados gerando a operação

Operação Simulacro, da Polícia Civil do Ceará, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 25, mira combater organização criminosa responsável pela comercialização de contas adultedaras da Uber e de promover desvios de incentivo da plataforma.

Estão sendo cumpridos mandados de prisão em Fortaleza e em Belo Horizonte (MG), com apreensão de celulares.