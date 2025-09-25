Organização criminosa é investigada por adulterar contas na Uber

Polícia Civil do Ceará cumpre mandados contra contas adulteradas e desvios de incentivo na UberO sistema antifraude da plataforma detectou os problemas de fraude, que repassou os dados gerando a operação
Operação Simulacro, da Polícia Civil do Ceará, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 25, mira combater organização criminosa responsável pela comercialização de contas adultedaras da Uber e de promover desvios de incentivo da plataforma.
Estão sendo cumpridos mandados de prisão em Fortaleza e em Belo Horizonte (MG), com apreensão de celulares.
Conforme a Polícia Civil, sistema antifraude da plataforma detectou os problemas de fraude, que repassou os dados gerando a operação.
