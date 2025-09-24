Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Semáforos estão apagados no cruzamento das avenidas Domingos Olímpio e Imperador, em Fortaleza

Equipe da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) opera equipamento na manhã desta quarta-feira, 24. Reparo segue em andamento
Kaio Pimentel
Tipo Notícia

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) afirma que uma equipe de orientadores de tráfego se encontra no endereço, operando o equipamento. Em nota, órgão informa que "os reparos já estão sendo feitos".

Não há informações sobre outros semáforos danificados e a causa da instabilidade. 

Mais informações em instantes.

