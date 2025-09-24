Após tiroteio, seis suspeitos de integrar facção são presos no Passaré

Seis suspeitos foram presos por organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito na Comunidade Gereba / Crédito: Reprodução/ PMCE

Seis homens suspeitos de integrar a facção criminosa Comando Vermelho (CV) foram presos na manhã dessa terça-feira, 23, na comunidade do Gereba, localizada no bairro Passaré, em Fortaleza. Na ação, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) ainda apreendeu três revólveres, uma espingarda calibre 12, 64 munições de diversos calibres e um colete à prova de bala.

Auto de Prisão em Flagrante (APF) informa que, por volta das 10h30min, uma equipe policial recebeu informações que davam conta que disparos de armas de fogo estavam sendo efetuados na região.

Com isso, foram acionadas composições da 3ª Companhia do 19º Batalhão, que contaram com apoio do motopatrulhamento e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque). “Durante a ocorrência, os policiais localizaram o grupo em uma casa abandonada na Rua A”, informou a Assessoria de Comunicação da PM-CE.

Eles foram conduzidos à Delegacia do 16º Distrito Policial, onde foram autuados pelos crimes de organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Audiência de custódia decreta prisão preventiva dos suspeitos Submetidos a audiência de custódia nesta quarta-feira, 24, todos eles tiveram a prisão preventiva decretada. “Cumpre ressaltar que, segundo os autos, os custodiados estão vinculados à organização criminosa Comando Vermelho, a qual, segundo os autos, está invadindo as residências dos moradores na região do Gereba, onde ocorreu a prisão”, justificou na decisão a juíza Carla Susiany Alves de Moura. Na comunidade do Gereba, atua a facção Massa Carcerária. “Ainda, recentemente foi divulgado na mídia que referida facção está tomando o controle nesta cidade de Fortaleza, trazendo pânico para os moradores e entrando em conflito com as demais facções”.