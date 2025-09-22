Medula: campanha busca doadores para ajudar menino de 12 anos

Vini aguarda doador compatível de medula / Crédito: FÁBIO LIMA

A Universidade Federal do Ceará (UFC), em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), realiza a partir desta segunda-feira, 22, amanhã, 23, quarta, 24 e sexta-feira, 26, uma campanha de cadastramento de doadores de medula óssea. A iniciativa acontece na Faculdade de Medicina, no Campus do Porangabuçu, em Fortaleza. O atendimento será feito das 9 às 16 horas, na Sala de Capacitação do 2º andar do Bloco Didático Prof. Ronaldo Ribeiro, localizado na rua Papi Júnior, 1.223, bairro Rodolfo Teófilo.

A iniciativa nasceu a partir da mobilização de professores da Instituição, que tem dois objetivos: ampliar as chances de encontrar um doador compatível para o jovem cearense Vinícius Bastos Barbosa Nogueira, de 12 anos; ao mesmo tempo, ajudar outros pacientes em situação semelhante em todo o país. A inscrição no banco de doadores é voluntária, indolor e gratuita. Para participar, os voluntários precisam: ter entre 18 e 35 anos;

não ter histórico pessoal de câncer;



apresentar documento de identidade com foto;



fornecer telefones de contato;

preencher formulário com dados pessoais;

coletar uma amostra de 5 ml de sangue para testes. Vinícius Barbosa é diagnosticado com Histiocitose de Células de Langerhans (HCL) e sarcoma histiocítico sistêmico, dois tipos raros de câncer que afetam a medula óssea. Os pais de Vinícius, Charlys Barbosa e Rachel Gabriel Barbosa, também são docentes na UFC.

Ana Karina Bezerra Pinheiro, diretora da Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem da UFC, ressaltou que a iniciativa busca lembrar que gestos simples transformam vidas. "Existem muitas pessoas que aguardam um doador compatível. Estamos juntos nessa com Vini, mas juntos também com tantos outros. Doar é um gesto simples, mas que impacta enormemente a via do paciente e de suas famílias". Segundo a diretora, em outubro ações itinerantes de cadastro de doadores também devem ser realizadas nos campi do Pici e do Benfica, em Fortaleza, além dos campi do Interior. Vini teve diagnóstico de leucemia aguda em 2021 O médico e professor da Faculdade de Medicina da UFC, Charlys Barbosa, conta que Vini, como chama carinhosamente o filho, sempre foi uma criança saudável. Em junho de 2021, contudo, quando o menino tinha apenas sete anos, a família notou alguns hematomas na pele dele.

“Mas antes mesmo de iniciar a quimioterapia, apenas com as medidas iniciais para tentar baixar esses níveis, o Vinícius teve uma resposta milagrosa. Esses 600 mil, com 95% de leucemia, se transformaram em apenas 3 mil, com zero leucemia. Sem quimioterapia. Apenas com medicamentos”, explicou Charlys. Vini ainda precisou continuar o tratamento contra a leucemia por dois anos e um mês. O garoto e sua mãe, a professora de Enfermagem Rachel Gabriel Barbosa, mudaram-se para São Paulo, onde ele passou a ser atendido no Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (Itaci), vinculado à Universidade de São Paulo (USP). Lá, Vinícius foi completamente curado da leucemia. A doação transforma a vida do paciente e da família. Na foto, Vinícius Bastos Barbosa Nogueira, de 12 anos (camiseta verde) e sua família Crédito: FÁBIO LIMA