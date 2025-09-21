PEC da Blindagem: fortalezenses vão às ruas para protestar

Concentração se iniciou às 15h30min / Crédito: Samuel Setubal/O POVO

Milhares de fortalezenses se reúnem na tarde deste domingo, 21, na Beira Mar, no bairro Mucuripe, em Fortaleza, para protestar contra a PEC da Blindagem, que foi aprovada na última terça-feira, 16. A concentração iniciou por volta das 15h30min, em frente a estátua Iracema Guardiã, conhecida como principal cartão-postal da Cidade.

Além da concentração em frente à estátua Iracema Guardiã, os manifestantes devem fazer uma caminhada em volta da orla, puxada por vaias cearenses. O fluxo deve seguir até o Poço da Draga. LEIA TAMBÉM | Governistas veem manifestações como 'virada' contra anistia e apostam em mais apoio a Lula O texto da PEC diz que deputados e senadores só poderão ser presos em caso de flagrante por crime inafiançável, amplia o foro privilegiado e ainda restringe processos criminais contra os parlamentares. Agora, a PEC segue para aprovação do Senado. O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da proposta, sinalizou que se posicionará pela rejeição.

LEIA MAIS: Manifestantes ocupam ruas pelo país em atos contra anistia e PEC da Blindagem “É um crime hediondo”, declara deputado estadual em manifestação Cartazes com as frases “Sem blindagem para quem comete crime” e “Sem anistia para golpista” são segurados por vários manifestantes. Há também quem segura cartazes com fotos dos deputados que votaram a favor da PEC. Os deputados e vereadores cearenses vistos na manifestação: Adriana Almeida, Dr. Vicente, Guilherme Sampaio, Renato Roseno, Larissa Gaspar, Gabriel Biologia, Léo Suricate, De Assis Diniz, Inácio Arruda, Izolda Cela, Mari Lacerda, Missias Dias e Romeu Aldigueri.

No microfone, o titular da Casa Civil do Estado do Ceará, Chagas Vieira, ressaltou: “Essa é a primeira manifestação de muitas que virão. O Brasil é dos brasileiros”, declarou. “Aquilo não é blindagem, é uma PEC de bandidos”, declarou Inácio Arruda, secretário da Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social (Sedes), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil (MCTI). O deputado estadual De Assis Diniz (PT), ressaltou que este é o momento de unificar todo campo popular democrático para "derrubar uma PEC que não quer fazer outra coisa senão criar um lençol para proteger bandido".