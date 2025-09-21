PEC da Blindagem: fortalezenses vão às ruas para protestar

Fortalezenses vão às ruas para protestar contra PEC da BlindagemA concentração em Fortaleza se iniciou às 15h30min, na Estátua de Iracema Guardiã. Outros pontos de encontro foram registrados pelo País para manifestações contra a PEC da Blindagem
Milhares de fortalezenses se reúnem na tarde deste domingo, 21, na Beira Mar, no bairro Mucuripe, em Fortaleza, para protestar contra a PEC da Blindagem, que foi aprovada na última terça-feira, 16.
A concentração iniciou por volta das 15h30min, em frente a estátua Iracema Guardiã, conhecida como principal cartão-postal da Cidade.
Além da concentração em frente à estátua Iracema Guardiã, os manifestantes devem fazer uma caminhada em volta da orla, puxada por vaias cearenses. O fluxo deve seguir até o Poço da Draga.
O texto da PEC diz que deputados e senadores só poderão ser presos em caso de flagrante por crime inafiançável, amplia o foro privilegiado e ainda restringe processos criminais contra os parlamentares.
Agora, a PEC segue para aprovação do Senado. O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da proposta, sinalizou que se posicionará pela rejeição.
“É um crime hediondo”, declara deputado estadual em manifestação
Cartazes com as frases “Sem blindagem para quem comete crime” e “Sem anistia para golpista” são segurados por vários manifestantes. Há também quem segura cartazes com fotos dos deputados que votaram a favor da PEC.
Os deputados e vereadores cearenses vistos na manifestação: Adriana Almeida, Dr. Vicente, Guilherme Sampaio, Renato Roseno, Larissa Gaspar, Gabriel Biologia, Léo Suricate, De Assis Diniz, Inácio Arruda, Izolda Cela, Mari Lacerda, Missias Dias e Romeu Aldigueri.
No microfone, o titular da Casa Civil do Estado do Ceará, Chagas Vieira, ressaltou: “Essa é a primeira manifestação de muitas que virão. O Brasil é dos brasileiros”, declarou.
“Aquilo não é blindagem, é uma PEC de bandidos”, declarou Inácio Arruda, secretário da Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social (Sedes), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil (MCTI).
O deputado estadual De Assis Diniz (PT), ressaltou que este é o momento de unificar todo campo popular democrático para "derrubar uma PEC que não quer fazer outra coisa senão criar um lençol para proteger bandido".
“Voto secreto é a lata do lixo. Proteção hoje não cabe, não compete. E o que nós desejamos é nas ruas dizer ao Senado e dizer ao Congresso que não iremos aceitar calados, algo que vem ao encontro trazendo enorme prejuízo (...) Não é ação parlamentar, é o crime hediondo que busca agora ser protegido. E nós não vamos aceitar. Por isso [vamos] nas ruas derrubar a PEC da bandidagem", finaliza.
A vereadora Mari Lacerda (PT) afirmou que o Congresso vira as costas para o povo: "Mas hoje, em todos os cantos desse País, nós temos o nosso recado".
"Somos nós que temos que ditar o que é a urgência do Congresso Brasileiro". Em seu discurso, a parlamentar defendeu o fim da escala 6x1. "É muito importante que esse movimento aqui nas ruas tome as redes", declarou Mari Lacerda.
“Faz muito tempo que a gente não reúne tanta gente boa, de luta, para mostrar que Fortaleza é lugar de luta sim”, declarou a vereadora Adriana Almeida (PT).
"A lei existe para todos", diz presidente da Alece
Hoje o povo brasileiro foi às ruas, em todas as capitais, para afirmar categoricamente que quem vai garantir que a justiça seja feita e os golpistas sejam de fato condenados a pagar a pena que o STF lhes aplicou é o povo brasileiro nas ruas", destaca o deputado estadual e líder do governo Elmano, Guilherme Sampaio (PT).
Ele continua: "Foi com essa força que a gente superou a ditadura. E é com essa mesma força e presença nas ruas que nós vamos dizer que o Brasil agora está num novo ciclo em que não se aceita mais um atentado contra o estado democrático de direito (...) Essa manifestação popular entra para história como uma das manifestações mais importantes da nossa cultura democrática", finaliza o parlamentar.
"O Brasil não pode aceitar mais em pleno século XX que o Congresso está de costas para o povo. Nós temos temas importantes. A Constituição é clara, a lei existe para todos. Todos nós somos iguais perante a lei", destaca Romeu Aldigueri (PT), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).
Confira vídeos da manifestação
(Com informações do repórter Marcelo Bloc/O POVO)