Motorromaria de Fortaleza a Canindé reune 20 mil motociclistas

Motorromaria reuniu milhares de devotos / Crédito: Divulgação

Um total de 20 mil motociclistas participaram da 39ª Motorromaria de Fortaleza a Canindé, na manhã deste domingo, 21. Devotos sairam em procissão da Avenida Mister Hull, na Capital, às 8 horas, e foram em direção à Praça dos Romeiros, onde receberam a tradicional benção dos párocos.

