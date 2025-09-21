Motorromaria de Fortaleza a Canindé reune 20 mil motociclistas

Motorromaria de Fortaleza a Canindé reune 20 mil motociclistasDevotos sairam em procissão da Avenida Mister Hull, na Capital, às 8 horas, e foram em direção à Praça dos Romeiros, onde receberam a tradicional benção dos párocos
Um total de 20 mil motociclistas participaram da 39ª Motorromaria de Fortaleza a Canindé, na manhã deste domingo, 21. Devotos sairam em procissão da Avenida Mister Hull, na Capital, às 8 horas, e foram em direção à Praça dos Romeiros, onde receberam a tradicional benção dos párocos.
Leia também: Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
Evento contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que fez a escolta do grupo. Outras entidades como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a prefeitura de Canindé, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e a Polícia Militar do Estado (PMCE) também prestaram suporte.
Idealizado por Edson Maia, evento iniciou em 1985, após o mesmo sofrer um acidente e fazer uma promessa à São Francisco para sua recuperação. Prometeu que todos os anos faria o trajeto para agradecer a cura. Manifestação de fé se ampliou e virou uma romaria, acompanhada por muitos devotos.
Acidentes de moto foram a principal causa de atendimentos do Samu no Carnaval
De acordo com Jessé Bianor, diretor de Marketing do evento, são pelo menos 110 km de percurso. Na edição deste ano, segundo informa, houve a presença de 20 mil motociclistas e o caminho contou com "pequenos incidentes", mas sem "vítima com grande gravidade".
A história da motorromaria
"A motorromaria colabora com as sustento de milhares de Canindeenses e com o comércio de toda a região, sem falar na geração de emprego e renda. Temos um crescimento significativo no comércio de motocicletas e de equipamentos do gênero", destaca ainda, sobre a importância da romaria.
O POVO procurou a PRF para saber sobre ocorrências durante trajeto, mas até o fechamento da matéria a instituição não havia dado retorno.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente