Jovem surdo faz sucesso nas redes sociais ensinando Libras com humor e memes

Igor Bucioli busca levar diversão e dinamicidade para os conteúdos que produz nas redes sociais ensinando Libras / Crédito: Reprodução/Redes sociais

De Homem-Aranha a Killer Bunny Killer Bunny é um personagem cujo nome traduzido para o português significa "Coelho Assassino". , Igor Bucioli, um jovem surdo brasileiro, está encantando as redes sociais com uma série de vídeos e conteúdos que tem o propósito de difundir a Libras, além de reforçar a importância da promoção de acessibilidade em todos os espaços e ensinar a língua brasileira de sinais com bom-humor, memes e trends das redes sociais. Igor Bucioli é um rapaz de 28 anos que vive de Cascavel, no Paraná. Ele produz conteúdos no Instagram e no TikTok desde 2021, onde tem feito sucesso, e já se aproxima da marca de um milhão de seguidores nas redes sociais.

O jovem apresenta noções básicas da Libras ao público que o assiste, além de retratar algumas situações e experiências pessoais enquanto pessoa surda.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Igor Bucioli (@igorbucioli)

Em entrevista exclusiva ao O POVO, o rapaz detalha como se dão os processos criativos que ele realiza na produção de conteúdo digital e relata como tem lidado com o crescente alcance nas redes sociais.

Por que ensinar Libras na internet? Cerca de 1,2% da população brasileira têm dificuldade para ouvir mesmo usando aparelhos auditivos, segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado em 2022. Isso representa algo em torno de 2,4 milhões de pessoas surdas ou com algum grau de deficiência auditiva no Brasil. Perceber as barreiras cotidianas enfrentadas por ele mesmo e por esses sujeitos foi o que, inicialmente, motivou Igor a procurar um modo de trazer à tona as necessidades que esses indivíduos têm, mas que nem sempre são atendidas. "Em quase todas as vezes que eu vou aos lugares, o atendimento é bem difícil. Não consigo me comunicar, e preciso utilizar o celular ou papel e caneta para escrever em português, e é muito difícil a comunicação feita dessa forma" Igor Bucioli

O rapaz também relata ter tido dificuldade de em se comunicar na empresa em que trabalhava no passado, destacando a falta de acessibilidade no mercado de trabalho. Frente a tais questões, Igor decidiu então começar a gravar vídeos para a internet. O objetivo principal era difundir a Libras e gerar no público o desejo de aprender a língua. Para ele, o ambiente virtual é um espaço que possibilita a democratização do conhecimento. Libras e cultura surda difundidas nas redes sociais Igor usa o ambiente digital para disseminar conhecimentos sobre a Libras e aspectos da cultura surda, e afirma que "é importante ter atendimento acessível para as pessoas surdas, mesmo que seja só o básico. É essencial haver interesse".

Hoje em dia, o jovem traz ao menos três assuntos principais nos conteúdos que produz em vídeo. Ele tanto ensina sinais em Libras, aplicando a língua em diferentes contextos cotidianos, quanto aborda curiosidades sobre como é ser surdo, além de compartilhar um pouco da própria rotina. Os exemplos utilizados por Igor vão desde o básico, como expressões de cumprimento, até contextos mais específicos como a forma de desejar feliz aniversário, paquerar (ou dar um fora) ou fazer um pedido em um restaurante. "As pessoas começaram a se interessar pelo conteúdo e começaram a me seguir e falavam que gostavam e isso me incentivou a continuar produzindo esse conteúdo", revela o rapaz, que destaca a importância de mais pessoas saberem Libras.