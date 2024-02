Novo serviço do Serasa atende consumidores surdos em Libras; entenda

Ao todo, cerca de 300 agentes estão dedicados aos canais de atendimentos digitais e ao canal de voz. Em funcionamento desde o fim do ano passado, agora os usuários com qualquer grau de perda auditiva também podem receber informações por esta central.

Assim, os consumidores podem tirar suas dúvidas sobre os serviços da empresa por meio de videochamada. Por exemplo, na parceria com o Governo Federal para atender o Desenrola Brasil , programa de renegociações de dívidas.

A Serasa está oferecendo um canal de atendimento dedicado para usuários com deficiência auditiva, com tradução simultânea para a Língua Brasileira de Sinais (Libras) .

O atendimento em vídeo é gratuito e exclusivo para pessoas com deficiência auditiva, disponível de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Além disso, a chamada de vídeo é iniciada pelo usuário no site da Serasa, que será atendido por um intérprete de libras. Este, por sua vez, faz a tradução simultânea das informações solicitadas pelo consumidor.

Para a tradução simultânea por videochamada, o time de atendimento da Serasa conta com a parceria do ICOM, Plataforma de Atendimento em Língua de Sinais sediada em São Paulo.

Os intérpretes do ICOM são habilitados para fazer o contato entre consumidores com surdez e centrais de atendimento de inúmeras empresas públicas e privadas.

Como usar o atendimento em libras?

Acesse o canal de ajuda ao consumidor no site da Serasa



Na área “Acessibilidade para quem precisa”, escolha a opção “Clique para chamar o intérprete”

Inicie o atendimento



Vale ressaltar que a videochamada pode ser feita tanto no computador quanto no celular, porém, é preciso verificar se que a câmera do equipamento está habilitada.