Governistas veem manifestações como 'virada' contra anistia e apostam em mais apoio a Lula

As manifestações contra a PEC da Blindagem ocorrem em pelo menos 10 capitais brasileiras neste domingo, 21 / Crédito: Samuel Setubal

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acreditam que a adesão às manifestações pelo País contra a anistia e a PEC da Blindagem terá poder de frear a tramitação das propostas e de manter a pressão contra condenados por tentativa de golpe de Estado. VEJA TAMBÉM: Artistas impulsionam atos contra PEC da Blindagem e anistia a Bolsonaro

Base governista classifica manifestações como 'virada' para gestão de Lula O deputado Paulo Pimenta (PT-RS), ex-ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, afirmou que Lula e o governo saem fortalecidos das manifestações. "O apoio ao presidente Lula neste momento acaba sendo o grande guarda-chuva dessas pautas de salário mínimo, escala 6 por 1, soberania nacional. Mesmo sendo um ato difuso, com certeza fortalece esse campo popular e democrático", disse. Líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou que os atos representam para o governo uma "virada" na pauta.