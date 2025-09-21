Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governistas veem manifestações como 'virada' contra anistia e apostam em mais apoio a Lula

Atos convocados por centrais sindicais, partidos de esquerda e artistas ocorrem em pelo menos dez capitais brasileiras neste domingo, 21
Autor Agência Estado
Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acreditam que a adesão às manifestações pelo País contra a anistia e a PEC da Blindagem terá poder de frear a tramitação das propostas e de manter a pressão contra condenados por tentativa de golpe de Estado.

VEJA TAMBÉM: Artistas impulsionam atos contra PEC da Blindagem e anistia a Bolsonaro

Em outra frente, governistas veem que, com esses projetos em pauta, em especial o que protege parlamentares processados, a oposição permite que o Palácio do Planalto consiga mais apoio para os projetos que quer priorizar.

Atos contra anistia e a PEC da Blindagem tomam às ruas

Os atos convocados por centrais sindicais, partidos de esquerda e artistas ocorrem em pelo menos dez capitais brasileiras neste domingo, 21. Os principais foram marcados para Rio de Janeiro e São Paulo.

Na manifestação em Brasília, os manifestantes pediram para que o Congresso foque em projetos como o do fim da escala 6 por 1 e o que isenta o Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.

Base governista classifica manifestações como 'virada' para gestão de Lula

O deputado Paulo Pimenta (PT-RS), ex-ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, afirmou que Lula e o governo saem fortalecidos das manifestações. "O apoio ao presidente Lula neste momento acaba sendo o grande guarda-chuva dessas pautas de salário mínimo, escala 6 por 1, soberania nacional. Mesmo sendo um ato difuso, com certeza fortalece esse campo popular e democrático", disse.

Líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou que os atos representam para o governo uma "virada" na pauta.

"O projeto da anistia e a PEC da blindagem perdem força. Essa revisão de penas também. A gente espera que essa virada popular facilite a aprovação de projetos que têm interesse do governo e da população brasileira", declarou à reportagem.

Um dos mais cortejados no ato realizado em Brasília, o ex-ministro José Dirceu disse que o Congresso para o País para votar impunidade, enquanto trava matérias de interesse de uma maioria da população. "Eles bloqueiam a isenção do Imposto de Renda, o vale-gás, a isenção da conta de luz e param o País para votar a PEC da impunidade. Mas o Brasil está mudando, a prova somos nós aqui hoje e em todo o Brasil", afirmou.

