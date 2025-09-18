Chacinas da Sapiranga e do Forró do Gago: três réus são julgados nesta

Julgamentos ocorrem pelo Poder Judiciário Cearense no Fórum Clóvis Bevilaqua, em Fortaleza / Crédito: Divulgação/TJCE

Começou na manhã desta quinta-feira, 18, no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, os julgamentos dos réus envolvidos nas chacinas da Sapiranga e do Forró do Gago. Três acusados estão sendo submetidos a júri popular pelos crimes que resultaram na morte de seis pessoas, em 2021, e 14, em 2018, na Capital. O primeiro júri, da chacina da Sapiranga, teve início às 9 horas, com os réus Nilson Lima Nogueira Filho e Vinícius Rian Inácio da Silva sendo julgados. Eles são acusados de envolvimento no episódio que resultou na morte de seis pessoas e em cinco tentativas de homicídio, no bairro Sapiranga, em Fortaleza, em dezembro de 2021.

Leia Mais | Chacina do Curió: todos os sete policiais militares que estavam sendo julgados são absolvidos São os primeiros acusados a irem a julgamento. Ao todo, 23 réus foram pronunciados pelo Juízo da 1ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, que preside a sessão. Na ocasião, foram sorteados os jurados que decidirão pela condenação ou absolvição. Os demais réus deverão ser submetidos a julgamento quando a sentença de pronúncia, decisão que encaminha o acusado para o júri popular, transitar em julgado, ou seja, quando não houver mais a possibilidade de recursos. O julgamento acontece após ter sido adiado. Antes, o júri estava previsto para ocorrer no dia 14 de agosto desde ano. O Poder Judiciário informou, na época, que o adiamento aconteceu devido à necessidade de atualização no sistema eletrônico utilizado para a tramitação dos processos.

O crime aconteceu na madrugada do dia 25 de dezembro de 2021, noite de Natal. Os ataques foram nas áreas do Campo do Alecrim e Fronteira, no bairro Sapiranga, regiões dominadas, na época, pela facção Comando Vermelho (CV). O crime aconteceu diante de um conflito entre as facções criminosas. Segundo réu da chacina do "Forró do Gago" é julgado O segundo réu a ser julgado pelo envolvimento na chacina do Forró do Gago, considerada a maior chacina do Ceará, foi submetido ao Conselho de Sentença da 2ª Vara do Júri de Fortaleza, onde tramita o processo. O júri teve início a partir das 8h30min desta quinta. Ayalla Duarte Cavalcante é acusado de participar da ação criminosa que resultou em 14 homicídios e pela tentativa de homicídio de outras 15. A ação criminosa aconteceu dentro de uma casa de show, conhecida como “Forró do Gago”, no bairro Cajazeiras, em janeiro de 2018.